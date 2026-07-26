La China Suárez y Mauro Icardi: romántica cena en Italia y otro filoso mensaje

Sin embargo, en la Justicia estarían detrás del motivo del viaje del deportista a ese destino. En ese contexto, Mauro Icardi publicó un mensaje contundente desde Milán en el momento más tenso de la disputa con Wanda Nara.

"¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", lanzó desafiante Icardi desde sus historias con emojis de risa.

Y luego, en medio de una romántica salida que compartió con la China Suárez en un restaurante, volvió a la carga con otro picante mensaje: "¿Puedo cenar o necesito resolusión de la Justicia?".

El video que compartió Wanda Nara tras el desafiante mensaje de Mauro Icardi

Wanda Nara se mostró junto a sus hijas desde Milán y un detalle no pasó inadvertido en medio de la guerra con Mauro Icardi.

Tras la chicana del futbolista a la Justicia desde Italia, la conductora mostró que salió a recorrer las calles de Milán junto a sus hijas y compartió una postal desde una reconocida cadena de cafés.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido y rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones desde las redes sociales.

En la historia se puede ver a una de las hijas de Wanda e Icardi luciendo una camiseta de la Selección Argentina, con el clásico número 10 en la espalda.

Las imágenes fueron publicadas por la conductora en medio del conflicto por el regreso de las menores al país tras la pérdida de sus pasaportes en el robo que sufrieron en la casa días atrás, lo que volvió a aumentar la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi.