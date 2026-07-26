Sofía Aldrey fue mamá y presentó a su hijo Marco en fotos: "El milagro de la vida"

Y agregó a corazón abierto: "Realmente un milagro, el milagro de la vida. Nació Marco. Jamás creí que existiese un sentimiento igual. Tanto amor es difícil de describir con palabras".

"Bienvenido a este lado del mundo bebito. Te prometo que vamos a cuidarte y hacerte muy feliz", cerró su especial mensaje junto a varias fotos con el pequeño Marco.

Sofía Aldrey se convirtió en madre por primera vez y abrió sus sentimientos en medio del momento más feliz de su vida con el nacimiento del bebé que refleja la felicidad por esta nueva etapa.

Incluso días antes del parto, ya había compartido una serie de imágenes de su pancita, palpitando el nacimiento de Marco: "Las últimas con bebito adentro y ya me da nostalgia", expresaba a pura emoción.

Las fotos de Sofía Aldrey con su hijo Marco.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre el embarazo de Sofía Aldrey, ex de Fede Bal

Carmen Barbieri habló tras conocerse la noticia del embarazo de Sofía Aldrey, ex novia de Fede Bal, cuya relación terminó en 2023 en medio de un gran escándalo.

Entrevistada por el programa Puro Show (El Trece), la conductora fue directa tras consultársele por el embarazo de su ex nuera. “Me dio mucha alegría”, confió sonriente.

Cuando el notero le recordó que en algún momento había dicho que la marplatense era la candidata ideal para ser la madre de los hijos de Fede Bal, Carmen se sinceró.

“Las candidatas eran todas buenas mientras estaban enamorados. Yo no soy quien para opinar. Y además, en cuanto a Fede con el tema de los nietos… que la vida fluya”, comentó Barbieri sin entrar en detalles íntimos de la vida de su hijo.

Y remarcó: “A Sofía la conozco de chiquita, yo soy amiga del abuelo, don Aldrey, lo quiero mucho. Una familia hermosa y ella debe estar muy feliz. Estoy muy contenta".

Ante esta noticia y consultada si le gustaría ser abuela, Carmen Barbieri se sinceró: “Claro que me gustaría, pero no soy de esas pesadas de ‘¿para cuándo el nieto?’. Si viene, viene”.