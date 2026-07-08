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Cómo juega Suiza, el proximo rival de la Scaloneta: así fue su camino en el Mundial 2026

El equipo suizo ganó el grupo "B" del mundial. Allí estaba Canadá, uno de los organizadores. Ganó 2 partidos y empató uno. En 16 avos. dejó en el camino a a Argelia por 2 a 0 y con solvencia. Los helvéticos le ganaron por penales al favorito, Colombia, y serán los próximos rivales de la Argentina.

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La selección de Suiza

La selección de Suiza, rival de la Scaloneta en los cuartos de final. (A24.com/ Reuters)

Rubén Vargas ejecutó con enorme serenidad el último penal y marcó el 4-3 definitivo, desatando el festejo de su selección en Vancouver. Pero aunque pueda parecer, Vargas no es colombiano. Tiene 28 años y juega en el Sevilla F.C. de España. Pero como nació en Lucerna, es suizo. Pateó el último penal que clasificó a su país para los cuartos de final de la copa del mundo. Cuando la pelota tocó la red, Suiza se transformó en el próximo rival de la Scaloneta.

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Scaloni dirige a la selección que desde las 20 entrena en Kansas City, pensando en Suiza. (Foto: Reuters)
Vargas convierte el penal que le da el paso a los cuartos de final a Suiza. Será el rival de la Argentina. (Foto: Reuters)

Vargas convierte el penal que le da el paso a los cuartos de final a Suiza. Será el rival de la Argentina. (Foto: Reuters)

El equipo es dirigido por Murat Yakin, un turco que le insufló esa tenacidad del fútbol de su país a los suizos. Además, gracias a un buen sistema de "scouting", la selección helvética parece un combinado de las Naciones Unidas, porque "nacionalizó" a jugadores de otros países.

El resultado es muy bueno. Suiza viene creciendo en cada copa del mundo. Ahora, llegó a los cuartos de final del Mundial 2026 gracias a una identidad muy marcada: orden táctico, solidez defensiva, disciplina colectiva y una gran eficacia para aprovechar los errores del rival.

El motor del equipo sigue siendo el experimentado Granit Xhaka, el capitán y cerebro del mediocampo. A su alrededor se apoyan el zaguero Manuel Akanji, líder de la última línea, el arquero Gregor Kobel, una de las figuras del torneo, el histórico lateral Ricardo Rodríguez, además de atacantes como Breel Embolo, Dan Ndoye, Rubin Vargas y Zeki Amdouni, capaces de desequilibrar en transiciones rápidas.

Será el rival de la Argentina el próximo sábado a las 20 de la noche, hora argentina en el estadio de Kansas City. Su técnico, de cara a ese partido para meterse en las semifinales ya adelantó: "Argentina no es invencible".

Suiza: equipo ordenado y multirracial

El seleccionado de ese país es uno de los que más ha progresado en Europa. Gracias a que se ha nutrido de buenos elementos que fue a buscar a varios países del mundo o a los descendientes de inmigrantes que se fueron a vivir a la confederación Helvética. En total tiene :

  • Participaciones: 13.
  • Mejor resultado: Cuartos de final (1934, 1938, 1954 y 2026).
  • Semifinales: Nunca alcanzó una.
  • Títulos: Ninguno.
  • Subcampeonatos: Ninguno.

El actual plantel de 26 jugadores tiene solo 2 nacionalizados. Son los casos de Yvon Mvogo y Breel Embolo, la figura del equipo. Ambos son camerunenses y aceptaron jugar para Suiza. Entre los otros 24, hay muchos de ascendencia no Europea. La lista se conforma con jugadores de Chile, Turquía (2), Congo(2), España, Sudán del Sur, Kosovo, Senegal (2), Macedonia, Rep. Dominicana, Camerún (más allá de los casos anteriores) y Nigeria.

Breel Embolo, de 28 a&ntilde;os, de origen camerun&eacute;s. Es la figura de Suiza. Sufri&oacute; un fuerte golpe contra Colombia pero estar&aacute; contra la Argentina. (Foto: Reuters)

Breel Embolo, de 28 años, de origen camerunés. Es la figura de Suiza. Sufrió un fuerte golpe contra Colombia pero estará contra la Argentina. (Foto: Reuters)

Así juega Suiza, el próximo rival de la Scaloneta

La Suiza de Murat Yakin es un equipo muy ordenado tácticamente, con una defensa fuerte, un mediocampo de gran nivel y una transición muy rápida hacia el ataque. No suele dominar la posesión, pero sí controla los espacios y aprovecha muy bien el contraataque. Tampoco está atado a una formación básica: cambia según el rival.

Su dibujo base es un 4-3-3, aunque contra rivales de mayor jerarquía suele transformarse en un 3-4-3 o un 5-4-1 cuando debe defender la ventaja. Durante el partido cambia constantemente de esquema según la posesión.

En la fase defensiva predomina un "equipo corto", compacto que espera no muy lejos del arquero pero presiona con intensidad. Cuando tiene la pelota, potencia la dinámica del contraataque rápido.

Brasil 2014. La Argentina - con Messi - derrot&oacute; 1 a 0 con col de Di Mar&iacute;a a Suiza por los octavos de final. (Foto: Gentileza El Gr&aacute;fico)

Brasil 2014. La Argentina - con Messi - derrotó 1 a 0 con col de Di María a Suiza por los octavos de final. (Foto: Gentileza El Gráfico)

El antecedente imediato en mundiales

La Argentina se enfrentó con Suiza en los octavos de final del mundial de Brasil en 2014. En el camino a la final malograda contra Alemania. En ese encuentro, que se disputó el 1 de julio de 2014, Argentina derrotó 1-0 a Suiza en los octavos de final del Mundial de Brasil con un gol de Ángel Di María a los 118 minutos del tiempo suplementario en el Arena Corinthians de São Paulo. Leo Messi, era el capitán de la selección y fue quien le dio el pase preciso al "fideo" para la definición a solo dos minutos de ir a los penales.


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