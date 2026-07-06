"Usted es una mujer despreciable e indigna": el fuerte cruce entre Mbappé y una senadora paraguaya

En la misma publicación, también cuestionó la actitud de los jugadores paraguayos una vez finalizado el encuentro.

“Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”.

La respuesta de Mbappé y la reacción de Macron

El delantero francés replicó el mensaje de la legisladora en sus redes sociales, publicó una imagen de Amarilla y difundió un descargo en el que rechazó sus expresiones.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, expresó.

Mbappé también acusó a la senadora de realizar comentarios racistas y sostuvo que sus declaraciones perjudicaron la imagen internacional del país.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, escribió en su cuenta de X.

Por último, el capitán francés reiteró su rechazo a los mensajes discriminatorios: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, se hizo eco del intercambio en redes sociales y realizó un posteo en su cuenta de X defendiendo al delantero francés.

"Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad", expresó el mandatario.

La respuesta del Gobierno paraguayo

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay publicó un comunicado en donde "deplora y rechaza" las expresiones de la senadora Amarilla y las calificó como "contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve".

En ese marco, expresó que "las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".

Por último, reafirmó su compromiso con la "promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación". Y reiteró su "respeto hacia el Pueblo francés, con el cual Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo".