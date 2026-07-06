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Tras la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026

"Usted es una mujer despreciable e indigna": el fuerte cruce entre Mbappé y una senadora paraguaya

La senadora paraguaya Celeste Amarilla cuestionó al delantero francés con duros comentarios en redes sociales. El jugador respondió públicamente, la acusó de racismo y aseguró que sus expresiones no representan al pueblo paraguayo.

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La senadora paraguaya Celeste Amarilla cuestionó al delantero francés con duros comentarios en redes sociales. (Foto: A24)

La senadora paraguaya Celeste Amarilla cuestionó al delantero francés con duros comentarios en redes sociales. (Foto: A24)

La eliminación de Paraguay frente a Francia en el Mundial 2026 derivó en un fuerte enfrentamiento público entre Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla. La legisladora lanzó duras críticas contra el delantero francés en redes sociales y el jugador respondió con un mensaje en el que rechazó sus dichos y la acusó de racismo.

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La polémica se desató después del partido que dejó afuera del torneo al seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro. Tras el encuentro, Mbappé quedó en el centro de la atención por algunos cruces con futbolistas paraguayos, situación que derivó en cuestionamientos de distintos sectores.

La eliminación de Paraguay frente a Francia en el Mundial 2026 derivó en un fuerte enfrentamiento público entre Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla. (Foto: archivo)

La eliminación de Paraguay frente a Francia en el Mundial 2026 derivó en un fuerte enfrentamiento público entre Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla. (Foto: archivo)

Los cuestionamientos de la senadora paraguaya

A través de sus redes sociales, Amarilla publicó un mensaje con fuertes descalificaciones dirigidas al atacante del Real Madrid.

“Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”.

En la misma publicación, también cuestionó la actitud de los jugadores paraguayos una vez finalizado el encuentro.

“Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”.

La respuesta de Mbappé y la reacción de Macron

El delantero francés replicó el mensaje de la legisladora en sus redes sociales, publicó una imagen de Amarilla y difundió un descargo en el que rechazó sus expresiones.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, expresó.

Mbappé también acusó a la senadora de realizar comentarios racistas y sostuvo que sus declaraciones perjudicaron la imagen internacional del país.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, escribió en su cuenta de X.

Por último, el capitán francés reiteró su rechazo a los mensajes discriminatorios: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, se hizo eco del intercambio en redes sociales y realizó un posteo en su cuenta de X defendiendo al delantero francés.

"Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad", expresó el mandatario.

La respuesta del Gobierno paraguayo

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay publicó un comunicado en donde "deplora y rechaza" las expresiones de la senadora Amarilla y las calificó como "contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve".

En ese marco, expresó que "las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".

Por último, reafirmó su compromiso con la "promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación". Y reiteró su "respeto hacia el Pueblo francés, con el cual Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo".

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