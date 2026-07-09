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Comienzo positivo para Arruabarrena: con un golazo de Blanco, Boca venció a Athletico Paranaense

Boca se impuso por 1-0 ante el conjunto brasileño en Salta, en la última prueba amistosa antes del cruce oficial por la Copa Argentina.

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Comienzo positivo para Arruabarrena: con un golazo de Blanco, Boca venció a Athletico Paranaense

Boca puso en marcha una nueva etapa futbolística con el objetivo de enderezar el rumbo de la temporada y renovar las ilusiones de sus hinchas. El Xeneize comenzó el ciclo de Rodolfo Arruabarrena con una victoria por 1-0 ante Athletico Paranaense, en el marco del último amistoso previo antes del inicio de la competencia oficial del segundo semestre. El encuentro de preparación se disputó en el norte de nuestro país, donde el Xeneize se impuso en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en la última prueba amistosa antes del duelo ante Sarmiento de Junín por Copa Argentina.

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El desarrollo del cotejo exhibió los primeros rasgos de la fisonomía que pretende imponer el cuerpo técnico entrante en sus dirigidos. El Xeneize triunfó gracias a un auténtico golazo de Lautaro Blanco, a los 27 minutos del primer tiempo, tras la ejecución de un tiro de esquina sobre el sector derecho que dejó sin respuestas a la última línea de la escuadra de Curitiba. El trámite del juego sumó incidencias de alta tensión durante la etapa complementaria, cuando Santos -arquero del equipo brasileño- vio la roja luego de una terrible patada directamente hacia el rostro de Leonel Flores, obligando a la visita a reestructurar sus piezas tácticas.

Al margen de la victoria, la cita sirvió para evaluar el rendimiento de los nuevos futbolistas en el plantel profesional. El equipo del Vasco, al margen de los 11 cambios permitidos para este encuentro, contó con los debuts de Leandro Lozano -que llegó desde Argentinos Juniors, a cambio de 3.5 millones de dólares- y Leonel Flores, extremo categoría 2007 que fue promovido a la Primera División por decisión del nuevo entrenador, tras registrar grandes actuaciones en la División Reserva de la institución.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena tras su debut en Boca Juniors

El director técnico analizó el estado futbolístico del plantel xeneize y remarcó la importancia de recomponer el aspecto anímico de sus jugadores de cara a los desafíos venideros.

En el inicio de su segundo ciclo, el DT Xeneize remarcó la necesidad de recuperar la confianza del grupo tras un semestre irregular. “Tengo un buen plantel, aunque no se viene de un buen semestre. El objetivo será levantar al plantel anímica y futbolísticamente”, remarcó Arruabarrena en conferencia de prensa, donde dejó en claro cuáles serán las bases estructurales de su gestión. Asimismo, el conductor táctico valoró el compromiso del grupo para asimilar el cambio de mando de manera inmediata, destacando que captaron rápido las exigencias durante una pretemporada en la que les dieron “una buena paliza” física y respondieron de gran manera.

Qué detalles reveló Arruabarrena sobre el mercado de pases y su charla con Riquelme

El entrenador expuso los pormenores de la ingeniería institucional que lleva adelante junto a las máximas autoridades xeneizes para incorporar caras nuevas.

A la hora de hablar del armado de la plantilla, el entrenador advirtió que su perfil combina la cercanía con una fuerte rigurosidad, sentenciando: “Tengo carita de bueno, pero soy exigente y bastante cabeza dura”. Además, reveló que mantiene un diálogo permanente con el presidente Juan Román Riquelme y reconoció que las negociaciones no son sencillas debido a que a Boca “le piden más dinero que a otros”.

Finalmente, el DT esquivó cualquier tipo de polémica institucional y exigió unidad de cara a los próximos compromisos, asegurando que quien tiene el ADN del club, sea oficialista o de la oposición, lo único que quiere es ganar. Con la mente puesta en el inicio de la competencia oficial, Arruabarrena sentenció que su meta definitiva es salir campeón a través de un juego con el que el hincha se sienta plenamente identificado. Con este panorama, ahora deberá afrontar el duelo de dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante Sarmiento de Junín en Rosario, el próximo jueves 16 de julio desde las 21.45.

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