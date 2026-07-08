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Incertidumbre tras el Mundial

Neymar quedó golpeado tras el Mundial y la decisión sobre su futuro mantiene en vilo a Brasil

Tras la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial, el delantero puso en duda su continuidad y dejó abierta una decisión que podría marcar el final de su carrera. Su entorno admite un fuerte desgaste y asegura que ninguna opción está descartada.

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Tras la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial

Tras la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial, el delantero puso en duda su continuidad y dejó abierta una decisión que podría marcar el final de su carrera. (Foto: Reuters)
Leé también ¿Se pierde el Mundial? La preocupante noticia sobre Neymar que tiene en vilo a Brasil
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Instalado junto a su familia en Florida, Estados Unidos, el futbolista mantiene absoluto hermetismo sobre su futuro. Según detalló el periodista de A24, Leo Paradizo, la decisión será tomada exclusivamente por él y todavía no existe una definición sobre su continuidad dentro de la actividad profesional.

El escenario genera preocupación en Brasil porque, por primera vez en muchos años, el retiro aparece como una posibilidad concreta. Quienes integran su círculo más cercano sostienen que todas las alternativas siguen sobre la mesa y que ninguna puede descartarse.

Las opciones que evalúa Neymar

Entre las posibilidades que analiza el atacante figura regresar a Santos FC para cumplir el contrato que lo vincula con el club hasta diciembre.

Otra alternativa contempla la posibilidad de continuar su carrera en una liga con menor exposición mediática y exigencia competitiva.

Sin embargo, la opción que más impacto genera es la de poner fin a su trayectoria como futbolista profesional. Desde su entorno remarcan que todavía no existe una determinación tomada y que incluso el regreso al club donde se formó tampoco está asegurado.

Además, Paradizo señaló que el Inter Miami evalúa la posibilidad de incorporar a Neymar para que vuelva a compartir equipo con Lionel Messi.

El Inter Miami evalúa la posibilidad de incorporar a Neymar para que vuelva a compartir equipo con Lionel Messi. (Foto: archivo)

El Inter Miami evalúa la posibilidad de incorporar a Neymar para que vuelva a compartir equipo con Lionel Messi. (Foto: archivo)

El desgaste que marcó los últimos meses

Personas cercanas al jugador aseguran que el cansancio que atraviesa no comenzó tras la eliminación mundialista. Antes del torneo ya advertían señales de desgaste vinculadas al entorno que rodea al fútbol profesional.

Entre los factores que más influyeron en ese estado aparece su relación con la prensa. Según trascendió, Neymar expresó en distintas ocasiones su malestar por considerar que no recibió el reconocimiento esperado después de 15 años defendiendo la camiseta de Brasil.

Su entorno admite un fuerte desgaste y asegura que ninguna opción está descartada. (Foto: Reuters)

Su entorno admite un fuerte desgaste y asegura que ninguna opción está descartada. (Foto: Reuters)

El Mundial representaba una oportunidad para recuperar entusiasmo y volver a encontrar motivación. Sin embargo, la derrota por 2 a 1 ante Noruega terminó por profundizar ese escenario.

Al finalizar el encuentro, el delantero fue contundente al referirse a su vínculo con la selección brasileña y aseguró que su recorrido con la camiseta amarilla había llegado a su final.

Esa declaración, sumada a las versiones sobre su estado anímico, alimentó las especulaciones acerca de una eventual despedida definitiva de la actividad.

Los mensajes de su entorno

En medio de la incertidumbre, familiares y allegados comenzaron a expresarse públicamente sobre el momento que atraviesa el jugador.

Uno de los mensajes más resonantes fue el de su padre, Neymar da Silva Santos, quien publicó una extensa reflexión en redes sociales y le pidió que continúe jugando al fútbol.

“Hijo, continúa jugando al fútbol

“Hijo, continúa jugando al fútbol", expresó el padre del futbolista en un sentido mensaje en redes sociales. (Foto: archivo)

“Hijo, continúa jugando al fútbol. Disfruta del fútbol. Vuelve a sentir alegría con la pelota en los pies. Vuelve a sonreír dentro de la cancha. Hoy estás sano”, escribió.

En el mismo texto, también le pidió que no cargue con el peso de las críticas ni de las decisiones que marcaron su carrera. El mensaje concluyó con una frase que sintetiza la postura familiar frente al momento que atraviesa el delantero: “El futuro pertenece a Dios”.

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