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Deschamps respaldó al árbitro francés que dirigió a Argentina y dejó una llamativa frase sobre Facundo Tello

Didier Deschamps habló sobre la designación del equipo argentino que dirigirá el encuentro de su selección con Marruecos y que tendrá la colaboración de Hernán Mastrángelo en el VAR.

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Deschamps

Deschamps, seleccionador de Francia desde 2012. (Foto: REUTERS)

La actuación del árbitro francés François Letexier en la victoria de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Después de las fuertes críticas del seleccionado africano, el entrenador de Francia, Didier Deschamps, salió a respaldar a su compatriota y también se refirió a la designación del argentino Facundo Tello para dirigir el partido entre su selección y Marruecos por los cuartos de final.

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La selección de Suiza, rival de la Scaloneta en los cuartos de final. (A24.com/ Reuters)

El técnico francés evitó alimentar la polémica y aseguró que "confía plenamente" en los jueces elegidos por la FIFA. Durante la conferencia de prensa previa al choque ante Marruecos, Deschamps fue consultado por la designación de Facundo Tello como árbitro principal y de Hernán Mastrángelo como encargado del VAR.

Lejos de cuestionar la decisión, respondió: "Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes, que arbitraron otro partido".

El entrenador agregó que las decisiones arbitrales siempre generan debate, aunque aclaró que no tiene motivos para desconfiar de quienes fueron designados. "Siempre hay decisiones que pueden generar debate. Todo depende de la perspectiva. Yo me aseguro de confiar en los árbitros".

Y concluyó: "Considero a Marruecos mi rival. No voy a considerar al árbitro un rival. Está para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la forma más justa posible".

La polémica por el arbitraje de Argentina-Egipto

El partido entre Argentina y Egipto quedó envuelto en la controversia después de que los futbolistas africanos cuestionaran varias decisiones de Letexier.

Entre las jugadas más discutidas estuvieron:

  • El penal sancionado para Argentina por una infracción sobre Nicolás Tagliafico, que luego Lionel Messi desperdició.
  • El gol anulado a Mostafa Ziko, luego de que el VAR detectara una falta previa sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.
  • Los reclamos egipcios por dos presuntos penales sobre Mohamed Salah y Hamdy Fathy en la acción previa al gol de Enzo Fernández que selló el 3-2 definitivo.

Tras el encuentro, Ziko fue muy duro con el arbitraje. "El árbitro fue injusto. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quería que ganáramos. Fue un partido amañado", afirmó. Incluso lanzó una frase irónica: "Felicidades a Argentina por otro Mundial, al parecer".

El DT de Francia habló de los árbitros. (Foto: captura)

El DT de Francia habló de los árbitros. (Foto: captura)

La elección de Letexier para dirigir un partido de Argentina también despertó cuestionamientos debido a la histórica rivalidad futbolística entre argentinos y franceses desde la final del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, más allá del debate por la conveniencia de la designación, las principales jugadas fueron revisadas por el VAR y terminaron respaldando las decisiones adoptadas por el árbitro francés durante el encuentro.

Francia ya piensa en Marruecos

Más allá de la polémica arbitral, Deschamps aseguró que Francia deberá ofrecer su mejor versión para superar a Marruecos en los cuartos de final.

"Tendremos que estar en nuestro mejor nivel porque es un equipo de alta calidad", afirmó el entrenador, que también evitó confirmar la presencia de Aurélien Tchouaméni y confirmó que Michael Olise seguirá condicionado por la tarjeta amarilla recibida en los octavos de final.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

  • Jueves 9 de julio
    • Francia vs. Marruecos (17:00, hora argentina)
  • Viernes 10 de julio
    • España vs. Bélgica (16:00)
  • Sábado 11 de julio
    • Noruega vs. Inglaterra (18:00)
    • Argentina vs. Suiza (22:00)
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