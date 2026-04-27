Súper enamorados: las fotos de Franco Colapinto y Maia Reficco juntos en Palermo

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R.S FOTOS

Cómo confirmó Maia Reficco su romance con Franco Colapinto en Buenos Aires

El fervor por Franco Colapinto sigue en ascenso en la Argentina y su reciente visita a Buenos Aires lo volvió a demostrar. El joven piloto protagonizó una exhibición que revolucionó la Ciudad y atrajo a miles de fanáticos que no dudaron en acercarse para saludarlo y mostrarle su apoyo.

Pero más allá del evento deportivo, hubo un detalle que acaparó la atención: Colapinto no estuvo solo. A su lado se vio a Maia Reficco, quien lo acompañó en distintos momentos de su estadía y rápidamente despertó la curiosidad del público.

Durante esos días, ambos se mostraron relajados y muy cercanos, compartiendo salidas y planes que se viralizaron en redes sociales. La química entre ellos fue evidente, aunque una situación puntual terminó de encender las especulaciones.

Uno de los registros más comentados fue difundido por la cuenta Farándula Show. En el video, Maia observa a Franco con una mezcla de ternura y admiración mientras recorrían una bodega en Cardales. La escena, breve pero significativa, dejó ver una conexión especial entre los dos.

El gesto más contundente llegó después de la exhibición en Buenos Aires. Hasta ese momento, las imágenes que circulaban eran de terceros, pero esta vez fue la propia actriz quien decidió mostrarse.

A través de sus historias de Instagram, Maia compartió una foto tomada a Franco: en la imagen, su mano sostiene el rostro del piloto mientras él le lanza un beso a cámara. Además, lo arrobó y sumó emojis de amor, un detalle que muchos interpretaron como una confirmación implícita del vínculo.

Las versiones sobre un posible romance no son nuevas. Tiempo atrás comenzaron a coincidir en distintos eventos y a intercambiar likes y comentarios en redes sociales. Con el correr de las semanas, esas señales se hicieron cada vez más frecuentes, alimentando las sospechas.

Hoy, lejos de ocultarse, Maia Reficco y Franco Colapinto parecen disfrutar de un presente compartido, combinando sus agendas internacionales con momentos juntos y una exposición que crece al ritmo del interés del público.