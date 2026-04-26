El emotivo posteo de Franco Colapinto luego de su exhibición en Buenos Aires: "De los mejores...."

El joven piloto de 22 años vivió una jornada única, acompañado por familiares, amigos y una marea de fanáticos que colmó las calles del barrio porteño de Palermo.

Un momento inolvidable con su abuela

Antes de salir a pista, Colapinto protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al compartir la previa con su abuela.

La escena rápidamente se volvió viral y emocionó a miles de seguidores.

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El argentino demostró, una vez más, la cercanía que mantiene con su familia pese al vertiginoso crecimiento de su carrera.

El mensaje de Flavio Briatore

El impacto del evento llegó hasta la cúpula de Alpine. Flavio Briatore, una de las figuras más influyentes dentro de la escudería, le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

"Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. ¡Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!"

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El italiano acompañó su publicación con una serie de imágenes de la multitudinaria exhibición.

El próximo desafío: Miami

Ahora, Colapinto ya tiene la mirada puesta en su siguiente objetivo.

El piloto argentino volverá a competir el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, correspondiente a una nueva fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Será su regreso a la actividad oficial tras más de un mes sin carreras debido a la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Fórmula 1: cuándo es el Gran Premio de Miami y cómo será el cronograma completo

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13.00 a 14.30.

Clasificación Sprint: 17.30.

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00.

Clasificación: 17.00 a 18.00.

Domingo 3 de mayo: