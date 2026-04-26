Franco Colapinto protagonizó una jornada inolvidable en las calles de Buenos Aires. Ante una multitud, manejó el Lotus E20 de Alpine y la legendaria "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, en un evento que reunió a cientos de miles de fanáticos.
El piloto argentino deslumbró a una multitud en Palermo al volante de un Alpine y del histórico Mercedes de Juan Manuel Fangio.
El emotivo posteo de Franco Colapinto luego de su exhibición en Buenos Aires: "De los mejores...."
Franco Colapinto protagonizó una jornada inolvidable en las calles de Buenos Aires. Ante una multitud, manejó el Lotus E20 de Alpine y la legendaria "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, en un evento que reunió a cientos de miles de fanáticos.
Tras la exhibición, Colapinto compartió su emoción en redes sociales. "De los mejores días de mi vida"
Luego, agregó:"Esta fiesta es de todos ustedes. Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial".
El joven piloto de 22 años vivió una jornada única, acompañado por familiares, amigos y una marea de fanáticos que colmó las calles del barrio porteño de Palermo.
Antes de salir a pista, Colapinto protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al compartir la previa con su abuela.
La escena rápidamente se volvió viral y emocionó a miles de seguidores.
El argentino demostró, una vez más, la cercanía que mantiene con su familia pese al vertiginoso crecimiento de su carrera.
El impacto del evento llegó hasta la cúpula de Alpine. Flavio Briatore, una de las figuras más influyentes dentro de la escudería, le dedicó unas palabras en sus redes sociales.
"Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. ¡Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!"
El italiano acompañó su publicación con una serie de imágenes de la multitudinaria exhibición.
Ahora, Colapinto ya tiene la mirada puesta en su siguiente objetivo.
El piloto argentino volverá a competir el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, correspondiente a una nueva fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.
Será su regreso a la actividad oficial tras más de un mes sin carreras debido a la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.
Viernes 1 de mayo
Sábado 2 de mayo
Domingo 3 de mayo: