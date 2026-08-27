Giro clave en la FIFA: la medida que beneficiará a Paredes, Molina y Almada tras el escándalo en la final del Mundial

Leandro Paredes: recibió el castigo más severo con 10 partidos de suspensión y una multa económica de 90.000 dólares.

Nahuel Molina: fue sancionado con 7 encuentros de inactividad junto a un pago de 90.000 dólares.

Thiago Almada: recibió 1 partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares (misma sanción que le correspondió al español Gavi por el mismo incidente).

Roberto Ayala: el integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni fue suspendido por 3 compromisos y multado con 30.000 dólares tras un golpe a Dani Olmo.

A cuánto asciende la multa a la AFA y por qué apelará ante el TAS

Más allá de la sanción a los protagonistas, la Comisión Disciplinaria aplicó una multa de 321.000 dólares a la AFA por incumplir los artículos 13, 14, 15 y 17 de su Código Disciplinario. Los cargos contemplan la exhibición de la bandera de las Islas Malvinas, conducta incorrecta del equipo, cantos y gestos discriminatorios de los simpatizantes, además de fallas de orden y seguridad. Parte de la sanción quedó en suspenso bajo período de prueba, e incluye la restricción del 50% de aforo en los próximos dos partidos como local y destinar 100.000 dólares a un plan contra la discriminación.