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Giro clave en la FIFA: la medida que beneficiará a Paredes, Molina y Almada tras el escándalo en la final del Mundial

FIFA autorizó que las sanciones a futbolistas de Argentina tras la final del Mundial se cumplan en amistosos. La AFA apelará y podría ir al TAS.

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Giro clave en la FIFA: la medida que beneficiará a Paredes, Molina y Almada tras el escándalo en la final del Mundial

En una definición clave para la planificación de la Selección Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que la FIFA aprobó su solicitud formal respecto a los castigos impuestos tras el cierre del certamen internacional. Con esta resolución favorable, las sanciones aplicadas a los futbolistas y a la propia institución podrán cumplirse en partidos amistosos de clase “A” y/o cotejos oficiales, respetando el orden en que ocurran.

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La entidad conducida por Claudio Tapia dio a conocer el escrito oficial enviado por la casa madre del fútbol internacional, donde la Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó que la petición efectuada por la dirigencia argentina se encuadra dentro de la normativa vigente. De esta forma, el cuerpo técnico nacional contará con un margen de maniobra superior para purgar las fechas de suspensión sin comprometer exclusivamente la competencia oficial.

Cuáles son las suspensiones que recibieron Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada

La resolución disciplinaria deviene de los episodios acontecidos durante la final del Mundial 2026. En el aspecto individual, el fallo de la FIFA estableció penalizaciones de diferente gravedad para los futbolistas y el cuerpo técnico nacional:

  • Leandro Paredes: recibió el castigo más severo con 10 partidos de suspensión y una multa económica de 90.000 dólares.

  • Nahuel Molina: fue sancionado con 7 encuentros de inactividad junto a un pago de 90.000 dólares.

  • Thiago Almada: recibió 1 partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares (misma sanción que le correspondió al español Gavi por el mismo incidente).

  • Roberto Ayala: el integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni fue suspendido por 3 compromisos y multado con 30.000 dólares tras un golpe a Dani Olmo.

A cuánto asciende la multa a la AFA y por qué apelará ante el TAS

Más allá de la sanción a los protagonistas, la Comisión Disciplinaria aplicó una multa de 321.000 dólares a la AFA por incumplir los artículos 13, 14, 15 y 17 de su Código Disciplinario. Los cargos contemplan la exhibición de la bandera de las Islas Malvinas, conducta incorrecta del equipo, cantos y gestos discriminatorios de los simpatizantes, además de fallas de orden y seguridad. Parte de la sanción quedó en suspenso bajo período de prueba, e incluye la restricción del 50% de aforo en los próximos dos partidos como local y destinar 100.000 dólares a un plan contra la discriminación.

A pesar de haber obtenido la autorización para computar las fechas en amistosos, la AFA remarcó que la disputa legal no concluyó. La institución aclaró que se encuentra a la espera de los fundamentos del fallo para interponer los recursos de apelación ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, manteniendo la firme postura de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como última instancia judicial para defender los derechos de la entidad y sus futbolistas.

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