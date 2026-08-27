Estalló la interna en River: los provocativos posteos de Kendry Páez y Matías Galarza tras la eliminación de la Sudamericana

Cuál fue el mensaje de Matías Galarza Fonda luego de la eliminación en la Copa Sudamericana

Por su parte, la reacción del ex-Talleres de Córdoba apuntó directamente a la vía por la cual el equipo quedó fuera de la competencia. El volante paraguayo, que también acumuló solo 14 presentaciones antes de irse a préstamo al Atlanta United tras no rendir según las expectativas, se encuentra actualmente en Paraguay atendiendo asuntos personales, mientras espera concretar una oferta de Olimpia para seguir su carrera.

Apenas se definió la tanda desde los doce pasos en favor del conjunto colombiano, Galarza publicó una imagen convirtiendo su gol de penal ante Manuel Neuer en el Mundial, competencia donde fue figura de su selección. Aunque no agregó palabras al posteo, rememorar su efectividad en la ejecución de penales en el instante preciso en que el plantel del que fue apartado caía por esa misma vía representó un mensaje con una clara intención de cobro.