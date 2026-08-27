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Estalló la interna en River: los provocativos posteos de Kendry Páez y Matías Galarza tras la eliminación de la Sudamericana

Kendry Páez y Matías Galarza Fonda, marginados del plantel de River, publicaron llamativos mensajes tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

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Estalló la interna en River: los provocativos posteos de Kendry Páez y Matías Galarza tras la eliminación de la Sudamericana

La eliminación de River en la Copa Sudamericana desató un sismo institucional que no solo derivó en la salida de Eduardo Coudet del banco de suplentes, sino que también dejó al descubierto el resentimiento de los futbolistas desplazados. Minutos después de que el conjunto de Núñez consumara su derrota por penales frente a Independiente Santa Fe, Kendry Páez y Matías Galarza Fonda publicaron provocativos mensajes en Instagram, dejando en evidencia la tirantez con el club.

Leé también River perdió por penales frente a Independiente Santa Fe y quedó afuera de la Copa Sudamericana
Santiago Beltrán era figura pero falló el último penal para River. (Foto: Reuters).

Ambos profesionales, marginados del grupo antes del inicio de la pretemporada, apelaron a sus historias personales para expresarse en el momento exacto en que sus antiguos compañeros sufrían el impacto del tropiezo internacional. Las publicaciones, lanzadas casi en simultáneo con el desenlace del partido, expusieron que el enojo interno sigue completamente latente.

Qué publicó Kendry Páez tras la derrota de River por penales

El caso del mediocampista ecuatoriano es particular, ya que disputó apenas 14 partidos oficiales con la camiseta de River antes de quedar marginado, una decisión vinculada principalmente a su comportamiento fuera de la cancha más que a sus cualidades futbolísticas. Mientras se entrena diariamente de manera diferenciada en el predio de Cantilo a la espera de resolver su futuro —con el Chelsea como dueño de su ficha—, el juvenil optó por la ironía.

En medio del dolor por la eliminación del Millonario, Páez compartió un emoji sugerente que reflejó desinterés por la tristeza de sus excompañeros. Sin añadir texto, la imagen fue suficiente para marcar una postura distante y fría frente al mal momento institucional que atraviesa la entidad de Núñez.

Cuál fue el mensaje de Matías Galarza Fonda luego de la eliminación en la Copa Sudamericana

Por su parte, la reacción del ex-Talleres de Córdoba apuntó directamente a la vía por la cual el equipo quedó fuera de la competencia. El volante paraguayo, que también acumuló solo 14 presentaciones antes de irse a préstamo al Atlanta United tras no rendir según las expectativas, se encuentra actualmente en Paraguay atendiendo asuntos personales, mientras espera concretar una oferta de Olimpia para seguir su carrera.

Apenas se definió la tanda desde los doce pasos en favor del conjunto colombiano, Galarza publicó una imagen convirtiendo su gol de penal ante Manuel Neuer en el Mundial, competencia donde fue figura de su selección. Aunque no agregó palabras al posteo, rememorar su efectividad en la ejecución de penales en el instante preciso en que el plantel del que fue apartado caía por esa misma vía representó un mensaje con una clara intención de cobro.

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