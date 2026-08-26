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La tremenda traición que sufrió Rodrigo De Paul de su círculo más íntimo

Rodrigo de Paul también fue víctima de su famila: la inesperada traición que sufrió el jugador que ya sabe quién es el responsable. Enterate.

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La tremenda traición que sufrió Rodrigo De Paul de su círculo más íntimo

Rodrigo De Paul vivió una escena inesperada lejos de las grandes canchas y, esta vez, el protagonista no fue un compañero, un rival ni una decisión de un entrenador. Fue su propio hijo. El futbolista, reconocido fanático de Racing, llevó a Bautista a ver el partido entre la Academia y Boca en Avellaneda y quiso compartir con él una de sus grandes pasiones. Sin embargo, el pequeño tuvo una respuesta que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

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El episodio ocurrió durante la visita de De Paul al Cilindro, donde el mediocampista de Inter Miami estuvo acompañado por Tini Stoessel y parte de su familia. El jugador recibió camisetas de Racing y, entre ellas, intentó acercarle una al pequeño Bautista. Pero el niño no quiso ponerse la camiseta de la Academia y dejó en claro que sus simpatías futbolísticas van por otro lado: Estudiantes de La Plata. La escena fue interpretada con humor por los usuarios, pero también abrió la puerta a todo tipo de lecturas sobre la particular familia ensamblada que formaron Cami Homs y José Sosa.

El detalle no es menor. José “Principito” Sosa es una de las figuras históricas de Estudiantes y actualmente integra el plantel del club platense, por lo que la identificación de Bautista con el Pincha rápidamente fue vinculada con la influencia de la pareja de su mamá. De esta manera, mientras De Paul intentaba transmitirle al niño su pasión por Racing, el pequeño parece haber construido su propia identidad futbolística con los colores de Estudiantes.

Y hay un dato que vuelve todavía más llamativa la historia: Bautista ya había mostrado públicamente su cercanía con el Pincha. En las últimas semanas, Cami Homs compartió imágenes del festejo de los cinco años del niño, una celebración que tuvo una fuerte impronta futbolera. En aquella ocasión, la temática estuvo vinculada al fútbol y hubo múltiples referencias a la Selección argentina y a la figura de su papá.

Por eso, la escena del Cilindro no necesariamente significa un cambio de lealtad de último momento. Más bien expone la curiosa convivencia de dos pasiones futboleras dentro de una misma familia: por un lado, un padre identificado históricamente con Racing; por el otro, un niño que parece haber encontrado en Estudiantes una camiseta propia, posiblemente también atravesado por el vínculo cotidiano con Sosa.

Las redes sociales hicieron el resto. La negativa de Bautista a ponerse la camiseta de Racing fue tomada como una suerte de pequeña “traición” hacia su padre y aparecieron comentarios que imaginaron la reacción de Cami Homs. “Cami Homs debe estar descostillándose de la risa, no se quiso poner la de Racing”, escribió un usuario. Otro celebró la actitud del niño: “El wachín es Pincha igual, no hay vuelta atrás”.

La situación vuelve a poner bajo la lupa a Cami Homs, Rodrigo De Paul y José Sosa, protagonistas de una familia ensamblada que fue consolidándose con el paso del tiempo. Homs y Sosa tienen actualmente una hija, Aitana, mientras que Francesca y Bautista son los hijos que la modelo tuvo con De Paul.

Pero el episodio ocurre, además, en un momento especialmente particular para De Paul. El futbolista atraviesa una etapa de fuerte exposición mediática junto a Tini Stoessel, mientras la cantante enfrenta un conflicto profesional y económico con su padre, Alejandro Stoessel. Después de 15 años de representación, Tini terminó el vínculo profesional con él y solicitó una auditoría para revisar la estructura económica y societaria relacionada con su carrera. Según los resultados difundidos, la artista no tendría participación en sociedades que administran derechos económicos vinculados con su actividad y su imagen.

Ese conflicto familiar de Tini puso a la pareja nuevamente en el centro de la escena, justo cuando De Paul disfruta de unos días en la Argentina y volvió a mostrarse públicamente en Racing. El jugador incluso definió al Cilindro como “su casa” durante su visita al estadio, donde fue junto a Tini y recibió camisetas para sus hijos.

Y, paradójicamente, entre las camisetas que recibió el futbolista apareció la escena que terminó convirtiéndose en noticia: De Paul quería compartir sus colores con su hijo, pero Bautista ya parece tener los suyos.

En pocas palabras

  • La "traici romUtf3n" de Bautista: El hijo de Rodrigo De Paul se neg romUtf3 a usar la camiseta de Racing en el Cilindro, mostrando su fanatismo por Estudiantes de La Plata.
  • Influencia de Sosa: La decisi romUtf3n del ni romUtf3o fue vinculada a Jos romUtf3 "Principito" Sosa, pareja de Cami Homs y figura de Estudiantes.
  • Contexto familiar y medi romUtf3tico: El episodio ocurre mientras De Paul est romUtf3 en medio de una etapa de alta exposici romUtf3n junto a Tini Stoessel y su conflicto familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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