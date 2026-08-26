Marta Fort mostró la hilacha: la desafortunada y despectiva forma de referirse a Luck Ra

La mediática continuó con su razonamiento y planteó una pregunta que terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos más comentados: “A ver, díganme los casos que hay de villeros que cantan que no fueron infieles. Todos”. La frase fue recortada y comenzó a circular en redes, donde despertó críticas y comentarios de todo tipo.

El comentario de Fort apareció en medio de la atención que volvió a generar la historia entre La Joaqui y Luck Ra, una pareja que durante su relación se convirtió en una de las más seguidas de la escena musical argentina. La separación, además, quedó atravesada por las versiones y especulaciones que comenzaron a aparecer alrededor de ambos.

Fort, en tanto, dejó claro que su postura está vinculada principalmente con su cercanía con La Joaqui. “Yo a La Joaqui la quiero un montón”, reiteró durante su intervención, aunque sus palabras terminaron llevando la conversación hacia otro terreno: el de las críticas a Luck Ra y la discusión sobre los motivos que pudieron haber llevado al final del romance.

La repercusión no tardó en llegar. En las redes sociales, muchos usuarios cuestionaron el modo despectivo en que Fort se refirió al cantante y generó enojo.