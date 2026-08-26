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Marta Fort mostró la hilacha: la desafortunada y despectiva forma de referirse a Luck Ra

Polémica total: La despectiva frase de Marta Fort sobre Luck Ra que hizo estallar las redes sociales. Enterate.

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Marta Fort mostró la hilacha: la desafortunada y despectiva forma de referirse a Luck Ra

Marta Fort quedó en el centro de la polémica después de referirse sin filtros a la separación de La Joaqui y Luck Ra. La mediática opinó sobre el vínculo entre los artistas y sobre la aparición de Tuli, una de las personas cercanas al cantante, pero fueron algunas de sus expresiones las que rápidamente generaron repercusión en las redes sociales.

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Durante una conversación en la que se analizaba el final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra, Fort tomó partido por la cantante y dejó en claro que mantiene un vínculo cercano con ella. “No sé qué lore tuvieron, si tuvo costo, si no tuvo costo, pero bueno, nada, yo a La Joaqui la quiero un montón”, expresó al referirse a la ruptura.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó inmediatamente después, cuando comenzó a hablar sobre el cantante cordobés. “El pibe es un pibe, es así”, sostuvo, en un comentario que rápidamente fue interpretado en redes como una forma despectiva de referirse a Luck Ra.

Pero Fort fue todavía más lejos. Al explicar por qué se inclinaba por el lado de La Joaqui en la separación, lanzó una particular comparación: “No sé, el flaco es un billero que canta y ella es una mina enamorada”. La expresión generó una fuerte reacción entre los usuarios que siguieron sus declaraciones.

La mediática continuó con su razonamiento y planteó una pregunta que terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos más comentados: “A ver, díganme los casos que hay de villeros que cantan que no fueron infieles. Todos”. La frase fue recortada y comenzó a circular en redes, donde despertó críticas y comentarios de todo tipo.

El comentario de Fort apareció en medio de la atención que volvió a generar la historia entre La Joaqui y Luck Ra, una pareja que durante su relación se convirtió en una de las más seguidas de la escena musical argentina. La separación, además, quedó atravesada por las versiones y especulaciones que comenzaron a aparecer alrededor de ambos.

Fort, en tanto, dejó claro que su postura está vinculada principalmente con su cercanía con La Joaqui. “Yo a La Joaqui la quiero un montón”, reiteró durante su intervención, aunque sus palabras terminaron llevando la conversación hacia otro terreno: el de las críticas a Luck Ra y la discusión sobre los motivos que pudieron haber llevado al final del romance.

La repercusión no tardó en llegar. En las redes sociales, muchos usuarios cuestionaron el modo despectivo en que Fort se refirió al cantante y generó enojo.

En pocas palabras

  • Marta Fort: Generó polémica por sus declaraciones sobre Luck Ra.
  • Opinión sobre Luck Ra: Fue interpretada como despectiva al referirse al cantante.
  • Repercusión: Sus dichos provocaron fuertes críticas en redes sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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