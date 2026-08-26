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La desgarradora imagen de Denisse González luego de su internación que generó preocupación

La fuerte imagen de Denisse González luego de atravesar otro difícil momento de salud. Mirala.

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La desgarradora imagen de Denisse González luego de su internación que generó preocupación

Esta vez rompí el récord en bajadas de plaquetas”. Con esa frase, cargada de ironía pero detrás de una situación que vuelve a ser delicada, Denisse González reveló que atravesó una nueva internación de urgencia y que su cuerpo volvió a responder de manera preocupante al tratamiento. La exparticipante de Gran Hermano recibió el alta durante el fin de semana y, desde su casa, decidió contarle a sus seguidores cómo sigue su estado de salud y qué sucedió durante los últimos días.

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La joven explicó que volvió a quedar internada por segunda vez en poco tiempo y que, en esta oportunidad, sus valores de plaquetas descendieron todavía más. “Otra vez dependemos de los números, otra vez dependemos de mi cuerpo y otra vez dependemos del tiempo. Mi estado actual es que el sábado salí, pero no salí de joda: salí del hospital”, relató.

Con su habitual tono de humor incluso en medio de una situación angustiante, González dio el dato que más impactó a quienes siguen su evolución: “Sí, por segunda vez consecutiva. Y esta vez rompí el récord en la baja de plaquetas: la primera internación fue con tres mil y esta, con mil. En algo tenía que ganar”.

La caída de plaquetas volvió a obligarla a permanecer bajo atención médica, mientras los especialistas buscan encontrar una alternativa que permita estabilizar su organismo. La influencer reconoció que atravesar una internación de estas características tampoco resulta sencillo desde lo emocional y describió esos días como una experiencia particularmente dura.

“Admito que estar internada es como vivir una película de terror. No solo por la sangre, porque se ve que mi cuerpo no la controla muy bien, sino también por la cantidad de agujas que veía todos los días”, contó Denisse, al explicar algunas de las dificultades que tuvo que atravesar durante su estadía en el hospital.

Ahora comenzó una nueva etapa del tratamiento y deberá someterse a controles frecuentes. “Esta semana es como si estuviera de vacaciones. Solamente las veo tres veces por semana: dos para sacarme sangre y una para aplicarme el nuevo tratamiento”, explicó, antes de mencionar la medicación que comenzó a recibir: “Romiplostim, algo así, una inyección que va en la panza. Literalmente, esta semana vamos a ver si funciona”.

La situación se volvió especialmente compleja porque los dos primeros tratamientos no tuvieron el resultado esperado. Según explicó la propia González, los médicos debieron recurrir a nuevas alternativas y, mientras buscan controlar su cuadro, también debe atravesar los efectos secundarios de las medicaciones que recibió anteriormente.

“Los primeros dos tratamientos no funcionaron”, aseguró. Y agregó que los corticoides y las gammaglobulinas continúan formando parte del proceso porque, aunque no hayan funcionado a largo plazo, son necesarios para ayudarla a salir de una situación de riesgo.

La nueva medicación tampoco está siendo sencilla para ella. González contó que algunos de los tratamientos intravenosos le provocaron fuertes dolores de cabeza y un malestar generalizado, al punto de sentir que en algunos momentos no podía abrir los ojos.

“Este último tratamiento está zarpado”, reconoció. Sin embargo, volvió a recurrir al humor para describir la transformación que experimenta su cuerpo después de recibirlo: “Automáticamente es como que te convertís en Venom, te transformás. Estaría bueno desarrollar poderes igual. Bah, yo con que funcione me conformo”.

Mientras espera comprobar si esta nueva estrategia médica finalmente consigue estabilizarla, Denisse también tuvo que responder a las críticas que recibió por mostrar públicamente parte de su internación. Algunos usuarios cuestionaron que compartiera imágenes y videos desde el hospital, pero la influencer decidió no concentrarse en la polémica y dejó en claro que su prioridad está puesta en recuperarse.

La joven atraviesa así una nueva etapa de controles, aplicaciones y estudios, mientras espera que su organismo finalmente responda al tratamiento. Antes de cerrar su mensaje, eligió una frase breve que resumió el momento que está viviendo: “Vamos a ver. Deséenme suerte”.

En pocas palabras

  • Nueva internación: Denisse González atraviesa una nueva internación por baja de plaquetas, esta vez con valores alarmantes.
  • Tratamiento experimental: Recibe una nueva medicación inyectable para intentar estabilizar su organismo tras fracasos previos.
  • Superación y críticas: Comparte su lucha y humor en redes sociales, enfrentando comentarios negativos sobre su exposición.
Resumen generado por Thinkindot AI
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