La enfermería de Boca: todos los lesionados y las novedades para el choque con Lanús

Ayrton Costa: padece un desgarro en el isquiotibial padecido en el clásico con Racing, al que se le sumó una lumbalgia, lo que demandará al menos tres semanas de inactividad.

Marco Pellegrino: continúa recuperándose del desgarro muscular que sufrió frente a Platense y aún requiere días de trabajo diferenciado.

Malcom Braida: no estará disponible para el cruce del viernes por una contractura muscular derivada de un golpe en los entrenamientos previos al duelo con Recoleta.

Leandro Lozano: aunque evoluciona favorablemente de una distensión en el isquiotibial izquierdo, no jugará ante Lanús y apunta a regresar la convocatoria frente a Vélez, el 2 de septiembre por Copa Argentina.

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Pese al panorama adverso, el cuerpo técnico xeneize recibió buenas noticias de cara al duelo de este viernes. Leandro Paredes dejará atrás una inflamación en el isquiotibial izquierdo y volverá a ser citado, aunque el entrenador evaluará a último momento si ingresa en la formación inicial o si arranca como alternativa en el banco de suplentes.

Por su parte, Lautaro Di Lollo superó un Cuadro de pubalgia que lo mantuvo entrenando diferenciado en Boca Predio. Tras reintegrarse al grupo esta semana, el defensor ya quedó plenamente a disposición de Arruabarrena, formará parte de la nómina de concentrados y cuenta con posibilidades concretas de reaparecer en la alineación titular.