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La enfermería de Boca: todos los lesionados y las novedades para el choque con Lanús

La seguidilla de partidos dejó a Boca con ocho bajas por lesión, aunque Rodolfo Arruabarrena recuperará a dos futbolistas para jugar contra Lanús.

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La enfermería de Boca: todos los lesionados y las novedades para el choque con Lanús

La acumulación de compromisos y la exigencia del calendario comenzaron a resentir la estructura del primer equipo de Boca. Rodolfo Arruabarrena afronta un escenario complejo debido a una nómina de ocho futbolistas marginados por diversas dolencias físicas, entre desgarros, distensiones, cuadros de larga rehabilitación y situaciones complejas que aún no cuentan con una fecha exacta de retorno. En medio de esta coyuntura, el cuerpo técnico evalúa alternativas, con casos de futbolistas que deberán aguardar varios meses para reaparecer y dos nombres puntuales que están listos para retornar este viernes frente a Lanús.

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La situación más delicada y reciente la encabeza Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné. El tiempo de recuperación de Aranda se estima entre tres y cuatro meses, por lo que su objetivo es volver a estar a disposición durante la pretemporada de enero de 2027. En una línea similar de ausencias prolongadas se encuentra Agustín Marchesín, quien continúa con la rehabilitación de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en abril, proyectando su regreso para diciembre o enero.

A su vez, Rodrigo Battaglia transita la etapa final de recuperación tras ser operado del tendón de Aquiles y, si bien no suma minutos oficiales en el año desde su último encuentro en diciembre, a partir de septiembre se reincorporará progresivamente al grupo. La nómina de bajas de tratamiento cuidadoso la completa Adam Bareiro: el delantero arrastra un problema lumbar que lo mantiene trotando en campo y, de no mostrar una evolución favorable, podría requerir una intervención quirúrgica.

Qué futbolistas están descartados en Boca para los próximos partidos

El sector defensivo y el mediocampo también padecieron bajas musculares que obligan a Arruabarrena a modificar la alineación en los compromisos inmediatos:

  • Ayrton Costa: padece un desgarro en el isquiotibial padecido en el clásico con Racing, al que se le sumó una lumbalgia, lo que demandará al menos tres semanas de inactividad.

  • Marco Pellegrino: continúa recuperándose del desgarro muscular que sufrió frente a Platense y aún requiere días de trabajo diferenciado.

  • Malcom Braida: no estará disponible para el cruce del viernes por una contractura muscular derivada de un golpe en los entrenamientos previos al duelo con Recoleta.

  • Leandro Lozano: aunque evoluciona favorablemente de una distensión en el isquiotibial izquierdo, no jugará ante Lanús y apunta a regresar la convocatoria frente a Vélez, el 2 de septiembre por Copa Argentina.

Qué jugadores recupera Rodolfo Arruabarrena para enfrentar a Lanús

Pese al panorama adverso, el cuerpo técnico xeneize recibió buenas noticias de cara al duelo de este viernes. Leandro Paredes dejará atrás una inflamación en el isquiotibial izquierdo y volverá a ser citado, aunque el entrenador evaluará a último momento si ingresa en la formación inicial o si arranca como alternativa en el banco de suplentes.

Por su parte, Lautaro Di Lollo superó un Cuadro de pubalgia que lo mantuvo entrenando diferenciado en Boca Predio. Tras reintegrarse al grupo esta semana, el defensor ya quedó plenamente a disposición de Arruabarrena, formará parte de la nómina de concentrados y cuenta con posibilidades concretas de reaparecer en la alineación titular.

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