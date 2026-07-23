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Conmoción en el fútbol: murió el futbolista Bruno Bentancor a los 22 años

El delantero uruguayo de 22 años falleció este miércoles tras un paro cardiorrespiratorio. Había estado a prueba en Deportivo Riestra días atrás.

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Bruno Bentancor

Bruno Bentancor

El ámbito deportivo regional se encuentra atravesado por la tristeza tras la confirmación del deceso de un joven atacante con recorrido en instituciones de Primera División. Murió Bruno Bentancor, el futbolista uruguayo de 22 años, surgido en Peñarol, que hace días fue señalado por llevarse ropa de Riestra. Su actual club, de una liga amateur, informó que fue por un paro cardiorrespiratorio, generando una profunda conmoción en las instituciones por las que tuvo un paso formal a lo largo de su carrera deportiva.

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La triste noticia fue difundida de manera oficial por la entidad en la que se desempeñaba al momento del desenlace. El fútbol uruguayo está de luto. Bruno Bentancor, delantero de 22 años surgido de Peñarol y que actualmente jugaba en Deportivo Italiano, falleció este miércoles como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según informó oficialmente su club. La noticia causó una profunda conmoción en Uruguay y también en Argentina, donde el atacante había sido noticia apenas unos días atrás tras realizar una prueba en Deportivo Riestra.

La despedida institucional quedó plasmada en una emotiva publicación en plataformas virtuales. "Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano", publicó la institución en un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales.

Cómo fue la trayectoria deportiva de Bruno Bentancor en el fútbol profesional

El atacante dio sus primeros pasos formativos en la capital de su país antes de dar el salto al primer equipo de uno de los gigantes continentales. Bentancor se había formado en Fénix y luego pasó a las inferiores de Peñarol, donde debutó en Primera División en 2023, cuando tenía 18 años. Su recorrido deportivo continuó por diversas camisetas: con el conjunto aurinegro disputó 14 partidos antes de iniciar un recorrido que lo llevó por Everton de Chile, Rentistas y Cerro, en tierra charrúa, y una excursión fallida al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, hasta regresar al fútbol uruguayo para vestir la camiseta de Deportivo Italiano, club que compite en una liga no profesional.

Su experiencia en Medio Oriente dejó una anécdota recordada en redes sociales debido a las complicaciones logísticas del traslado. Su breve paso por el fútbol árabe, en el Al Ain, es recordado por el inicio de aquella aventura. En su momento, Bruno hizo un vivo de TikTok en el que contaba las dificultades que había tenido para viajar hacia la región. Tras un largo recorrido con escalas, demoras y problemas con la documentación, resumió su desconcierto con un video que se hizo viral: “No sé ni en qué cuadro estoy, no sé cómo se llama, pero llegué”.

Qué pasó durante su reciente estadía en Buenos Aires y su paso por Deportivo Riestra

La semana pasada, el futbolista estuvo involucrado en un confuso episodio en Buenos Aires y su nombre fue noticia en los medios argentinos pocos días antes de su fallecimiento. El delantero viajó a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra, aunque finalmente no fue incorporado. Durante su estadía protagonizó un episodio que generó repercusión: fue registrado por las cámaras de seguridad llevándose indumentaria deportiva perteneciente a otros futbolistas del plantel.

El desenlace de esta situación en la capital argentina se dio mediante un acuerdo económico directo entre las partes. Según la información, la situación se resolvió sin intervención judicial después de que el jugador abonara el valor de los elementos retirados y el club decidiera no presentar una denuncia. Tras ese episodio, Bentancor regresó a Uruguay para reincorporarse a Deportivo Italiano.

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