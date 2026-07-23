Conmoción en el fútbol: murió el futbolista Bruno Bentancor a los 22 años

Su experiencia en Medio Oriente dejó una anécdota recordada en redes sociales debido a las complicaciones logísticas del traslado. Su breve paso por el fútbol árabe, en el Al Ain, es recordado por el inicio de aquella aventura. En su momento, Bruno hizo un vivo de TikTok en el que contaba las dificultades que había tenido para viajar hacia la región. Tras un largo recorrido con escalas, demoras y problemas con la documentación, resumió su desconcierto con un video que se hizo viral: “No sé ni en qué cuadro estoy, no sé cómo se llama, pero llegué”.

Qué pasó durante su reciente estadía en Buenos Aires y su paso por Deportivo Riestra

La semana pasada, el futbolista estuvo involucrado en un confuso episodio en Buenos Aires y su nombre fue noticia en los medios argentinos pocos días antes de su fallecimiento. El delantero viajó a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra, aunque finalmente no fue incorporado. Durante su estadía protagonizó un episodio que generó repercusión: fue registrado por las cámaras de seguridad llevándose indumentaria deportiva perteneciente a otros futbolistas del plantel.

El desenlace de esta situación en la capital argentina se dio mediante un acuerdo económico directo entre las partes. Según la información, la situación se resolvió sin intervención judicial después de que el jugador abonara el valor de los elementos retirados y el club decidiera no presentar una denuncia. Tras ese episodio, Bentancor regresó a Uruguay para reincorporarse a Deportivo Italiano.