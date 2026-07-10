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Quiénes eran las dos víctimas fatales del choque entre un auto y un micro con un equipo de fútbol infantil

Las autoridades confirmaron la identidad de las dos personas que murieron en el lugar y brindaron un nuevo parte sobre el estado de salud de los heridos.

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Quienes eran las dos víctimas fatales del choque entre un auto y un micro. (Foto: gentileza eldoce)

Quienes eran las dos víctimas fatales del choque entre un auto y un micro. (Foto: gentileza eldoce)

La investigación por el trágico choque ocurrido en la ruta provincial 4, en Córdoba, avanza mientras la provincia continúa conmocionada por el accidente que involucró a un automóvil y un minibús que trasladaba a un equipo infantil de fútbol femenino. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la identidad de las dos personas que murieron en el lugar y brindaron un nuevo parte sobre el estado de salud de los heridos.

Leé también Conmoción por la muerte de un conocido youtuber en un trágico accidente en la ruta
Conmoción por la muerte de un conocido youtuber en un trágico accidente en la ruta (Foto: gentileza Todoprovincial)

Las víctimas fatales fueron Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, ambos oriundos de Río Cuarto. Los dos viajaban a bordo de un Fiat Siena y fallecieron en el acto debido a la violencia del impacto.

En el mismo vehículo también viajaba una joven de 19 años, quien sobrevivió al siniestro, aunque sufrió un traumatismo de cráneo grave. Fue trasladada de urgencia a un hospital de Río Cuarto, donde permanece internada con pronóstico reservado.

El otro vehículo involucrado fue un Renault Master que transportaba a una delegación de la escuela de fútbol femenino "El Potrero", integrada por cinco adultos y 16 niñas de entre 9 y 12 años, provenientes de las localidades de Laboulaye y Serrano. El grupo regresaba de disputar un partido en Río Cuarto cuando ocurrió el accidente, a la altura del kilómetro 136 de la ruta provincial 4, entre La Carlota y Huanchilla.

Las niñas volvían de un partido de fútbol femenino en Río Cuarto. (Foto: gentileza eldoce)

Las niñas volvían de un partido de fútbol femenino en Río Cuarto. (Foto: gentileza eldoce)

Como consecuencia del fuerte impacto, las 16 menores sufrieron golpes, cortes y escoriaciones provocadas por la rotura de los vidrios del vehículo. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de Córdoba confirmaron que ninguna presenta lesiones de gravedad ni corre riesgo de vida.

Cómo están los heridos

Además de las niñas, tres adultos que viajaban en el minibús fueron hospitalizados. Dos permanecen internados en sala común y evolucionan favorablemente, mientras que una tercera persona continúa en terapia intensiva con politraumatismos graves y estado reservado.

En cuanto a las menores derivadas a Río Cuarto, dos siguen internadas en observación pediátrica, mientras que otra ya recibió el alta médica.

Qué se sabe sobre el accidente

El siniestro ocurrió en un sector de la ruta que, según explicó Fabricio Ybarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, corresponde a una recta ubicada dentro de una zona de curvas y presentaba buenas condiciones de visibilidad al momento del choque.

"La escena era bastante caótica", describió el bombero, uno de los primeros rescatistas que llegó al lugar. Los investigadores realizan peritajes para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades de cada conductor.

Las tareas de rescate se concentraron principalmente en el Fiat Siena, cuyos ocupantes quedaron atrapados y fallecieron de manera instantánea debido a la magnitud del impacto. En tanto, el conductor del Renault Master, un hombre de 55 años, resultó ileso.

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