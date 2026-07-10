Quiénes eran las dos víctimas fatales del choque entre un auto y un micro con un equipo de fútbol infantil

Las niñas volvían de un partido de fútbol femenino en Río Cuarto. (Foto: gentileza eldoce)

Como consecuencia del fuerte impacto, las 16 menores sufrieron golpes, cortes y escoriaciones provocadas por la rotura de los vidrios del vehículo. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de Córdoba confirmaron que ninguna presenta lesiones de gravedad ni corre riesgo de vida.

Cómo están los heridos

Además de las niñas, tres adultos que viajaban en el minibús fueron hospitalizados. Dos permanecen internados en sala común y evolucionan favorablemente, mientras que una tercera persona continúa en terapia intensiva con politraumatismos graves y estado reservado.

En cuanto a las menores derivadas a Río Cuarto, dos siguen internadas en observación pediátrica, mientras que otra ya recibió el alta médica.

Qué se sabe sobre el accidente

El siniestro ocurrió en un sector de la ruta que, según explicó Fabricio Ybarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, corresponde a una recta ubicada dentro de una zona de curvas y presentaba buenas condiciones de visibilidad al momento del choque.

"La escena era bastante caótica", describió el bombero, uno de los primeros rescatistas que llegó al lugar. Los investigadores realizan peritajes para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades de cada conductor.

Las tareas de rescate se concentraron principalmente en el Fiat Siena, cuyos ocupantes quedaron atrapados y fallecieron de manera instantánea debido a la magnitud del impacto. En tanto, el conductor del Renault Master, un hombre de 55 años, resultó ileso.