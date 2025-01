¿Hay acuerdo? El DT de Roma habló sobre la posible llegada de Leandro Paredes a Boca

image.png

"Todos los rumores que escucho sobre Paredes los escucho de ustedes (periodistas), no de él. Pero como dije con Hermoso, no retengo a nadie, si alguien se quiere ir, que así sea", expresó el DT italiano en conferencia de prensa, dejando en claro que, si el jugador decide partir, no pondrá trabas en su salida.