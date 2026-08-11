En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Banner Seguinos en google DESK
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 8) + 8 × 4 - (35 - 7) + 12

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolverlo paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

11 × 8 = 88 | 35 - 7 = 28

La expresión queda así: 88 + 8 × 4 - 28 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 88 + 32 - 28 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

88 + 32 = 120 |

120 - 28 = 92 |

92 + 12 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en los paréntesis

Resultado final: 104

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una pausa entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, habilidades que ayudan a detectar dónde puede aparecer el error común en una cuenta que, a primera vista, parece fácil.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 12 segundos?
Desafío Matemático: muchos cometen el mismo error y no llegan al resultado correcto
Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar