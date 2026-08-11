Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

11 × 8 = 88 | 35 - 7 = 28

La expresión queda así: 88 + 8 × 4 - 28 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 88 + 32 - 28 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

88 + 32 = 120 |

120 - 28 = 92 |

92 + 12 = (?)

Resultado final: 104

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una pausa entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, habilidades que ayudan a detectar dónde puede aparecer el error común en una cuenta que, a primera vista, parece fácil.