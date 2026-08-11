Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 8) + 8 × 4 - (35 - 7) + 12
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 8) + 8 × 4 - (35 - 7) + 12
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 8 = 88 | 35 - 7 = 28
La expresión queda así: 88 + 8 × 4 - 28 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 4 = 32
La expresión queda así: 88 + 32 - 28 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
88 + 32 = 120 |
120 - 28 = 92 |
92 + 12 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una pausa entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, habilidades que ayudan a detectar dónde puede aparecer el error común en una cuenta que, a primera vista, parece fácil.