Terremoto en Colombia: el conmovedor rescate de un bebé entre los escombros de un hospital

El fenómeno también se sintió en Cali, Chocó, Manizales y Pereira, donde se reportaron víctimas fatales, heridos y graves daños en edificios.

En Bogotá y Medellín, el movimiento provocó algunas grietas, aunque no se informaron daños estructurales.

Durante los operativos de rescate, un bebé y un adulto fueron encontrados con vida entre los restos de un hospital en el departamento de Chocó. (Foto: Reuters)

De La Espriella llegó a Pereira para supervisar la emergencia

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, llegó a la ciudad de Pereira, una de las zonas afectadas por el terremoto, para ponerse al frente del operativo de emergencia.

En un comunicado, el mandatario aseguró que permanecerá al frente de las tareas desplegadas tras el sismo y expresó su respaldo a las familias afectadas. “Mi compromiso está con cada una de las familias damnificadas”.

De La Espriella arribó acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y la primera dama, Ana Lucía Pineda. Según informaron medios locales, Pineda está a cargo de coordinar el acopio de las ayudas humanitarias destinadas a los damnificados.

Continúan los operativos de rescate

Los rescatistas trabajan intensamente para encontrar y salvar a las personas que permanecen atrapadas entre los escombros como consecuencia del terremoto.

El presidente colombiano declaró el desastre de carácter nacional y convocó a un comité de emergencia.