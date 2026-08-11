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Terremoto en Colombia: el conmovedor rescate de un bebé entre los escombros de un hospital

El sismo de magnitud 7,4 dejó al menos 250 muertos y provocó el colapso de 61 edificios. Durante los operativos de rescate, un bebé y un adulto fueron encontrados con vida entre los restos de un hospital en el departamento de Chocó.

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Un grupo de socorristas rescataron a un bebé que había quedado atrapado entre los escombros de un hospital que colapsó en Colombia. (Foto: A24)

Un grupo de socorristas rescataron a un bebé que había quedado atrapado entre los escombros de un hospital que colapsó en Colombia. (Foto: A24)
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El momento en que los equipos de emergencia encontraron al menor fue registrado por un testigo y posteriormente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo los rescatistas retiran al bebé de entre los brazos de un hombre.

“Paramédicos, paramédicos”, se los escucha gritar con desesperación al advertir que se trataba de un bebé. El video muestra además que tanto el menor como el adulto se encontraban conscientes después de pasar horas bajo los escombros.

El terremoto en Colombia dejó al menos 164 muertos

El sismo de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher se registró a las 7:34 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. El terremoto dejó un saldo de al menos 250 muertos y provocó el colapso de 61 edificios.

El fenómeno también se sintió en Cali, Chocó, Manizales y Pereira, donde se reportaron víctimas fatales, heridos y graves daños en edificios.

En Bogotá y Medellín, el movimiento provocó algunas grietas, aunque no se informaron daños estructurales.

Durante los operativos de rescate, un bebé y un adulto fueron encontrados con vida entre los restos de un hospital en el departamento de Chocó. (Foto: Reuters)

Durante los operativos de rescate, un bebé y un adulto fueron encontrados con vida entre los restos de un hospital en el departamento de Chocó. (Foto: Reuters)

De La Espriella llegó a Pereira para supervisar la emergencia

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, llegó a la ciudad de Pereira, una de las zonas afectadas por el terremoto, para ponerse al frente del operativo de emergencia.

En un comunicado, el mandatario aseguró que permanecerá al frente de las tareas desplegadas tras el sismo y expresó su respaldo a las familias afectadas. “Mi compromiso está con cada una de las familias damnificadas”.

De La Espriella arribó acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y la primera dama, Ana Lucía Pineda. Según informaron medios locales, Pineda está a cargo de coordinar el acopio de las ayudas humanitarias destinadas a los damnificados.

Continúan los operativos de rescate

Los rescatistas trabajan intensamente para encontrar y salvar a las personas que permanecen atrapadas entre los escombros como consecuencia del terremoto.

El presidente colombiano declaró el desastre de carácter nacional y convocó a un comité de emergencia.

En pocas palabras

  • Rescate vital: Un bebé y un adulto fueron encontrados con vida entre los escombros de un hospital colapsado.
  • Terremoto devastador: El sismo de magnitud 7,4 en Chocó, Colombia, causó al menos 250 muertes y 61 edificios destruidos.
  • Respuesta oficial: El presidente Abelardo De La Espriella supervisa los operativos de emergencia y apoya a las familias afectadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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