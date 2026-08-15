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Independiente ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros

El brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera debutará ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

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El brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera debutará ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

El brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera debutará ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Independiente llegó a un acuerdo de palabra con Jadson Viera para que se convierta en el nuevo entrenador del equipo de Avellaneda, en reemplazo de Gustavo Quinteros, quien fue destituido por la dirigencia tras la goleada 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

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Enner Valencia

El brasileño nacionalizado uruguayo, de 45 años, asumirá el próximo martes, después del encuentro ante Lanús. Su debut al frente del Rojo será el próximo fin de semana ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Luego de presentar su proyecto, Viera fue elegido para ocupar el cargo, luego de que Independiente también analizara las alternativas de Rubén Darío Insua y Omar De Felippe.

El nuevo entrenador estará acompañado por los exfutbolistas Ribair Rodríguez y Juan Manuel Olivera, quienes integrarán el cuerpo técnico junto al preparador físico Guillermo Souto.

Viera viene de dirigir a Nacional de Montevideo. En octubre de 2025 asumió en el conjunto uruguayo, donde dirigió el tramo final de la temporada y consiguió el Campeonato Uruguayo 2025.

En marzo de 2026, la dirigencia decidió finalizar su ciclo tras un flojo inicio en el Torneo Apertura: el equipo había sumado 10 de los 21 puntos disputados, con tres triunfos, un empate y tres derrotas.

La trayectoria de Jadson Viera como DT y jugador

Jadson Viera nació el 4 de agosto de 1981 en Santana do Livramento, Brasil, ciudad ubicada en la frontera con Uruguay. Como futbolista se desempeñó como defensor central e inició su carrera profesional en Danubio en 2001.

En 2005 pasó a préstamo por Atlante de México y, tras esa experiencia, volvió al conjunto uruguayo, con el que conquistó el Campeonato Uruguayo 2004 y el Campeonato Uruguayo 2006-07.

En 2007 llegó a Lanús, donde permaneció hasta 2010 y formó parte del plantel que obtuvo el Torneo Apertura 2007, el primer título de Primera División en la historia del club.

Su siguiente destino fue Vasco da Gama. En 2011 se sumó a Nacional, institución con la que ganó los campeonatos uruguayos de las temporadas 2010-2011 y 2011-2012.

Viera tuvo un nuevo paso por Danubio y más tarde vistió la camiseta de Rentistas, donde se retiró como futbolista profesional en 2017.

Ya fuera de las canchas, comenzó su formación como entrenador. En 2018 se incorporó al cuerpo técnico de Alexander “Cacique” Medina como ayudante en Nacional y, junto al entrenador, trabajó posteriormente en Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre y Vélez Sarsfield.

En diciembre de 2023 asumió su primer desafío como entrenador principal en Boston River. En el Campeonato Uruguayo 2024, el equipo terminó tercero y obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores.

En octubre de 2025 tomó el mando de Nacional. Al frente del conjunto tricolor dirigió el tramo final de la temporada y consiguió el Campeonato Uruguayo 2025. Su ciclo terminó en marzo de 2026, cuando la dirigencia resolvió finalizar su contrato tras un flojo inicio en el Torneo Apertura: Nacional había sumado 10 de los 21 puntos disputados, producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas.

Con su llegada a Independiente, Viera tendrá su primera experiencia como entrenador principal en el fútbol argentino.

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