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Las 18 fotos con las que Wanda Nara homenajeó a su hermana Zaira por su cumpleaños

Zaira Nara está cumpliendo 38 años, y su hermana Wanda Nara la saludó en las redes con una serie de fotografías que reflejan el vínculo entre ambas, con imágenes que combinan elegancia, complicidad y momentos de entrecasa. Mirá.

15 ago 2026, 13:33
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Las 18 fotos con las que Wanda Nara homenajeó a su hermana Zaira por su cumpleaños

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Las 18 fotos con las que Wanda Nara homenajeó a su hermana Zaira por su cumpleaños

Este sábado, Wanda Nara tuvo un especial gesto con su hermana Zaira Nara en el día de su cumpleaños número 38. La conductora y empresaria utilizó sus redes sociales para compartir una selección de imágenes que recorren distintos momentos de la vida que ambas construyeron juntas y acompañó el recuerdo con un mensaje cargado de afecto.

Lejos de limitarse a una postal familiar, Wanda armó un extenso álbum compuesto por 18 fotografías en las que se puede ver a las hermanas en diferentes situaciones. Desde viajes y eventos hasta escenas mucho más íntimas de su vida cotidiana, el posteo permitió conocer distintas facetas del vínculo entre ambas.

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Mi persona favorita, escribió Wanda Nara al presentar la publicación, dejando en claro el lugar que ocupa Zaira en su vida. Las imágenes elegidas muestran años de complicidad y experiencias compartidas, con postales que van desde momentos de descanso hasta encuentros familiares y salidas.

Entre las fotografías aparecen las dos en la playa, disfrutando de la arena y posando en traje de baño durante un atardecer. También hay una imagen de ambas sobre una tabla de paddle surf, además de diferentes registros de noches de fiesta y eventos en los que se las puede ver muy producidas y sonrientes.

El recorrido también incluye algunos de los viajes que compartieron. En una de las postales, las hermanas aparecen dentro de un jet privado y lucen tapados de piel, mientras que otra fotografía las muestra en una mezquita, utilizando pañuelos de acuerdo con el estilo tradicional del lugar.

Sin embargo, el álbum no quedó solamente en los escenarios de lujo y las situaciones más glamorosas. Wanda también decidió sumar imágenes que reflejan la parte más cotidiana de la relación con su hermana. Mates, selfies desde el gimnasio, almuerzos, momentos en casa y hasta sesiones de mascarillas faciales forman parte de la selección.

Precisamente, esa combinación entre viajes, fiestas y escenas de entrecasa fue uno de los detalles que más reflejó la cercanía entre las hermanas Nara. En varias de las fotografías aparecen relajadas y sin ningún tipo de producción, compartiendo situaciones habituales y disfrutando de momentos juntas.

Para cerrar el sentido homenaje, Wanda eligió una de las imágenes del álbum para dejarle una última dedicatoria a su hermana. Sobre la postal escribió: “Feliz cumpleaños. Te amo, además de mencionar directamente a Zaira Nara.

Al igual que Wanda Nara, Nora Colosimo también saludó a Zaira a través de las redes

Pero Wanda no fue la única integrante de la familia que quiso agasajar públicamente a la modelo. Nora Colosimo, madre de ambas, también realizó una publicación especial en sus redes sociales para celebrar los 38 años de su hija menor.

En su caso, eligió un collage con distintas fotografías familiares, entre ellas imágenes en la playa, momentos compartidos junto a sus nietos y registros de diferentes eventos nocturnos. Para acompañar las postales, Nora escribió un mensaje tan afectuoso como contundente:¡Feliz cumple Zaira Nara, siempre así juntas! Te amo con todo mi corazón hija hermosa.

Como fotografía principal del collage, la madre de Wanda y Zaira seleccionó una postal tomada durante una celebración nocturna. Allí, ambas aparecen vestidas de negro, sonrientes y abrazadas, en una imagen que resume el fuerte vínculo familiar que mantienen.

Así, tanto Wanda Nara como Nora Colosimo aprovecharon las redes sociales para acompañar a Zaira Nara en una fecha especial y recordar, a través de distintas fotografías, los momentos que compartieron a lo largo de los años.

     

 

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