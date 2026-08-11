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Conmebol confirmó las nuevas fechas para el encuentro entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El partido de ida fue postergado como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia y dejó graves consecuencias en distintas regiones del país.

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River va por la recuperación en Copa Sudamericana. (Foto: @RiverPlate)

River va por la recuperación en Copa Sudamericana. (Foto: @RiverPlate)

Conmebol confirmó la reprogramación de la serie entre River e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro tuvo que ser postergado como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia y dejó graves consecuencias en distintas regiones del país.

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Eduardo Coudet

El primer encuentro finalmente se disputará el miércoles 19 de agosto, desde las 21.30 de Argentina, en el estadio El Campín de Bogotá. La revancha será exactamente una semana después: miércoles 26 de agosto, también a las 21.30, en el Monumental.

La serie sufrió una modificación completa en su calendario después de la decisión de Conmebol de suspender el encuentro que originalmente debía disputarse este miércoles.

Partido de vuelta: miércoles 26 de agosto, a las 21.30, en el estadio Monumental.

De esta manera, el encuentro que originalmente correspondía a la revancha será utilizado para disputar la ida en Colombia, mientras que la definición en Buenos Aires quedó trasladada una semana.

Pese a que durante las últimas horas se especuló con la posibilidad de cambiar la sede del primer partido, finalmente Independiente Santa Fe mantendrá su localía en Bogotá.

Por qué se postergó el partido entre River e Independiente Santa Fe

El encuentro de ida estaba previsto inicialmente para este miércoles a las 21.30, pero quedó suspendido después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia durante la mañana del lunes y provocó graves daños y numerosas víctimas.

Aunque Bogotá no estuvo entre las ciudades más afectadas por el movimiento sísmico y existían condiciones para desarrollar el espectáculo deportivo, Conmebol resolvió aplazar el encuentro ante la emergencia que atravesaba el país.

La decisión también alcanzó al partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Al comunicar las suspensiones, el organismo sudamericano no había establecido inicialmente cuándo se disputarían los encuentros.

Luego de analizar el calendario y las alternativas disponibles, Conmebol resolvió retrasar una semana toda la serie entre River e Independiente Santa Fe.

Eduardo Coudet, entrenador de River.

Eduardo Coudet, entrenador de River.

Cómo queda el calendario de River en la Copa Sudamericana

Con la reprogramación, River definirá su clasificación a los cuartos de final el miércoles 26 de agosto en el Monumental, apenas dos semanas antes del inicio de la siguiente instancia del certamen continental. Los partidos de cuartos de final están programados para disputarse durante las semanas del 8 y 15 de septiembre.

El cambio de fechas también representa una oportunidad para ambos equipos desde el punto de vista deportivo, ya que dispondrán de una semana adicional para recuperar futbolistas que arrastran diferentes inconvenientes físicos antes de comenzar la serie.

Así, después de la incertidumbre provocada por la suspensión, River ya conoce su nuevo calendario para buscar un lugar entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

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