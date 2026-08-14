Tragedia en el ciclismo: murió un corredor de 19 años tras chocar contra un vehículo en plena carrera

Finlay Tarling perdió la vida tras el accidente ocurrido durante la octava etapa de la competencia europea. (Foto: captura)

De acuerdo con la información de la Guardia Nacional Republicana (GNR), un vehículo ligero de mercancías circulaba en sentido contrario al de la competencia cuando se produjo la colisión con Tarling.

El vehículo involucrado no pertenecía a la organización ni formaba parte del dispositivo de la carrera. Tras el accidente, efectivos de la GNR se trasladaron al lugar y comenzó una investigación para determinar cómo consiguió ingresar el auto al recorrido por el que circulaban los ciclistas.

La pesquisa se concentra especialmente en las características de ese sector del trazado, debido a que contaba con diferentes accesos y presentaba, según las primeras informaciones, un escenario complejo para garantizar el aislamiento total de la ruta.

Quién era Finlay Tarling, el ciclista que murió en la Volta a Portugal

Finlay Tarling tenía 19 años, había nacido en Gales y corría para el NSN Development Team, equipo suizo al que se había incorporado como parte de su programa de desarrollo.

El joven era considerado una de las promesas británicas de la especialidad contrarreloj. En la actual edición de la Volta a Portugal había terminado 11° en el prólogo y 15° en la contrarreloj de la quinta etapa.

La competencia portuguesa representaba, además, uno de los desafíos más importantes de su incipiente trayectoria profesional. Finlay era hermano de Joshua Tarling, ciclista del World Tour y también especialista en contrarreloj.

El comunicado de la Volta a Portugal tras la muerte de Tarling

La organización de la 87ª Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo confirmaron oficialmente el fallecimiento y expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del joven corredor.

“Los organizadores de la 87ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamentan profundamente informar del fallecimiento del ciclista Finlay Tarling, del NSN Development Team, tras un grave accidente ocurrido durante la octava etapa de la carrera, entre Melgaço y Fafe”, indicaron.

Como consecuencia de la tragedia, los responsables de la competencia anunciaron que no se realizaría la ceremonia del podio de la jornada. El NSN Development Team también despidió al corredor a través de sus redes sociales y lo recordó como un integrante muy querido dentro de la formación.

El mensaje del presidente de Portugal por la muerte de Finlay Tarling

La repercusión del accidente llegó hasta las máximas autoridades portuguesas. El presidente de Portugal, António José Seguro, expresó públicamente sus condolencias a la familia del ciclista y a toda la comunidad deportiva.

En su mensaje, destacó la pasión de Tarling por el ciclismo y señaló que su muerte “entristece al pelotón, a la carrera y al país que lo acogió”.

En tanto, la investigación continúa para establecer cómo ingresó el vehículo al recorrido de la Volta a Portugal y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.