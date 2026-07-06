Inglaterra eliminó a México en un partidazo y ya tiene rival en los cuartos de final del Mundial

Jude Bellingham hizo dos goles y fue la gran figura de la etapa inicial (Foto: Reuters).

El segundo tiempo ofreció todavía más dramatismo. Jarell Quansah fue expulsado en los primeros minutos y obligó a Inglaterra a jugar casi toda la etapa complementaria con diez futbolistas. Sin embargo, poco después llegó un penal a favor de los europeos que Harry Kane transformó en el 3 a 1, sumando además su sexto tanto en el certamen.

Lejos de rendirse, México volvió a descontar mediante otro penal, ejecutado por Raúl Jiménez tras una revisión del VAR, y lanzó un asedio constante sobre el arco inglés durante el tramo final del encuentro.

Los once minutos adicionados aumentaron la tensión, pero el seleccionado local no logró encontrar el empate que hubiera llevado la definición al tiempo suplementario. Así, el Azteca despidió su participación en esta Copa del Mundo con una derrota cargada de emoción.

Cuartos de final del Mundial 2026: los cruces que ya están confirmados

Con este resultado, Inglaterra enfrentará a Noruega el próximo sábado 11 de julio en Miami. El seleccionado escandinavo llega con la confianza por las nubes después de eliminar a Brasil por 2 a 1 gracias a un doblete de Erling Haaland.

El otro partido ya definido de los cuartos de final tendrá como protagonistas a Francia y Marruecos, que buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Los otros dos cruces de cuartos quedarán definidos una vez que concluyan las series entre Portugal y España, Estados Unidos y Bélgica, Argentina y Egipto, y Suiza frente a Colombia.