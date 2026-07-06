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Inglaterra eliminó a México en un partidazo y ya tiene rival en los cuartos de final del Mundial

El equipo europeo se impuso por 3-2 en un encuentro dramático, ya que jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos. Ahora, se cruzará con Noruega.

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Jude Bellingham anota uno de los dos goles que convirtió ante México (Foto: Reuters).

Jude Bellingham anota uno de los dos goles que convirtió ante México (Foto: Reuters).

Inglaterra sufrió, resistió con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo y terminó imponiéndose por 3 a 2 sobre México para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026. El seleccionado europeo dejó en el camino al anfitrión y ahora buscará un lugar en las semifinales frente a Noruega, que viene de dar el gran golpe del torneo al eliminar a Brasil.

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El encuentro comenzó una hora más tarde de lo previsto debido a las tormentas pronosticadas para la zona, aunque finalmente pudo disputarse sin necesidad de una reprogramación.

Durante el primer tiempo, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel aprovechó cada oportunidad que generó y golpeó con contundencia. Jude Bellingham fue la gran figura de la etapa inicial al marcar dos goles en apenas dos minutos, a los 36 y 38, para darle una ventaja de 2 a 0 a los ingleses.

Cuando parecía que Inglaterra controlaba el partido, México reaccionó antes del descanso gracias al descuento de Julián Quiñones, que volvió a poner a su equipo en partido y alimentó la ilusión de los miles de hinchas que colmaron el estadio Azteca.

Jude Bellingham hizo dos goles y fue la gran figura de la etapa inicial (Foto: Reuters).

Jude Bellingham hizo dos goles y fue la gran figura de la etapa inicial (Foto: Reuters).

El segundo tiempo ofreció todavía más dramatismo. Jarell Quansah fue expulsado en los primeros minutos y obligó a Inglaterra a jugar casi toda la etapa complementaria con diez futbolistas. Sin embargo, poco después llegó un penal a favor de los europeos que Harry Kane transformó en el 3 a 1, sumando además su sexto tanto en el certamen.

Lejos de rendirse, México volvió a descontar mediante otro penal, ejecutado por Raúl Jiménez tras una revisión del VAR, y lanzó un asedio constante sobre el arco inglés durante el tramo final del encuentro.

Los once minutos adicionados aumentaron la tensión, pero el seleccionado local no logró encontrar el empate que hubiera llevado la definición al tiempo suplementario. Así, el Azteca despidió su participación en esta Copa del Mundo con una derrota cargada de emoción.

Cuartos de final del Mundial 2026: los cruces que ya están confirmados

Con este resultado, Inglaterra enfrentará a Noruega el próximo sábado 11 de julio en Miami. El seleccionado escandinavo llega con la confianza por las nubes después de eliminar a Brasil por 2 a 1 gracias a un doblete de Erling Haaland.

El otro partido ya definido de los cuartos de final tendrá como protagonistas a Francia y Marruecos, que buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Los otros dos cruces de cuartos quedarán definidos una vez que concluyan las series entre Portugal y España, Estados Unidos y Bélgica, Argentina y Egipto, y Suiza frente a Colombia.

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