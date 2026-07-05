Con un doblete de Haaland, Noruega dio el batacazo y eliminó a Brasil del Mundial

Neymar es puro desconsuelo. El delantero marcó, de penal, el descuendo para el seleccionado brasileño (Foto: Reuters).

En el complemento, Brasil volvió a desperdiciar oportunidades importantes. Endrick falló un mano a mano y más tarde Nyland volvió a convertirse en figura al rechazar un potente disparo de Rayan, sosteniendo el empate cuando el conjunto sudamericano era superior.

Sin embargo, Noruega golpeó en el momento justo. Andreas Schjelderup, que había ingresado desde el banco, primero exigió a Alisson con un remate de media distancia y, minutos más tarde, envió un preciso centro para que Haaland ganara de cabeza dentro del área y estableciera el 1-0 a los 35 minutos.

Con la desventaja, Brasil adelantó sus líneas y fue en busca de la igualdad, aunque volvió a encontrarse con un inspirado Nyland. Casemiro también desaprovechó una ocasión clara y, cuando el equipo sudamericano estaba totalmente volcado al ataque, Haaland apareció otra vez. A los 45 minutos, el delantero del Manchester City recibió en el borde del área y definió con un remate cruzado para ampliar la diferencia y sentenciar la clasificación noruega.

Ya en el tiempo de descuento, Neymar descontó desde el punto del penal, pero el gol solo sirvió para maquillar el resultado de una eliminación inesperada para uno de los máximos candidatos al título.

Brasil 1-2 Noruega

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Rayan, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli; Matheus Cunha y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Goles (ST): 35' y 45' Erling Haaland (N); 52' Neymar, de penal (B).

Incidencia (PT): 14' Ørjan Nyland le atajó un penal a Bruno Guimarães.

Cambios (ST): Andreas Schjelderup por Antonio Nusa y Oscar Bobb por Alexander Sørloth (N); Endrick por Matheus Cunha (B); Fredrik Aursnes por Julian Ryerson (N); Neymar por Gabriel Martinelli y Danilo Santos por Rayan (B); Éderson por Bruno Guimarães (B); Leo Østigård por David Møller Wolfe (N).

Estadio: New Jersey Stadium.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).