La furia de Laurita Fernández por los rumores con Pedro Alfonso: "No me jodan con eso"

La periodista le señaló que no suele mostrarse enojada, a lo que Laurita contestó: "No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo".

Por último, ante la consulta sobre si había hablado con Chaves, fue tajante: "No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara, fin, porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver".

Qué se sabe de la dura interna entre Paula Chaves y Laurita Fernández

En LAM (América TV) revelaron nuevos detalles sobre la tensión que existe entre Paula Chaves y Laurita Fernández, justo en el mismo momento en que Pedro Alfonso se incorporó a la obra La cena de los tontos.

El ingreso de Alfonso se produjo como reemplazo, ya que Laurita estaba fuera del país por compromisos laborales. Sin embargo, Pepe Ochoa lanzó un comentario que encendió la polémica: "Pedro no se quería cruzar con Laurita". Y agregó: "Es una historia que viene hace un tiempo".

El periodista recordó un episodio que dejó en evidencia la distancia entre ellos: "Hace un tiempo Pedro y Paula fueron a ver a Martín Bossi, Laurita estaba en el escenario, y Pedro y Paula esperaron en la platea a que Laurita se vaya del teatro para bajar a saludar a Bossi". Ochoa fue contundente: "La que tiene el problema es Paula Chaves, esto data de hace años atrás".

La charla derivó en recuerdos del Bailando. Denise Dumas comentó que, cuando Alfonso participaba, se pensó en Laurita como su bailarina, pero finalmente se descartó esa idea. Esa decisión, en medio de rumores y susceptibilidades, habría generado una discusión entre Pedro y Paula, atravesada por los celos.

De esta manera, la historia vuelve a poner sobre la mesa un vínculo cargado de viejas tensiones y actitudes que, con el paso del tiempo, se transformaron en una interna que hoy vuelve a resonar en el mundo del espectáculo.