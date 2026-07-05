La furia de Laurita Fernández por los rumores con Pedro Alfonso: "No me jodan con eso"

En Infama (América TV), Laurita Fernández rompió el silencio y habló con firmeza sobre la supuesta interna con Paula Chaves, en medio de la participación de Pedro Alfonso en la obra La cena de los tontos.
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Laurita Fernández se mostró furiosa en Infama al desmentir los rumores que la vinculan con Pedro Alfonso y aclaró su postura sobre Paula Chaves.
En Infama (América TV), Laurita Fernández rompió el silencio y habló con firmeza sobre la supuesta interna con Paula Chaves, en medio de la participación de Pedro Alfonso en la obra La cena de los tontos.
Molesta, la actriz dejó en claro su postura: "Ahora me enteré de que supuestamente yo tuve algo con Pedro. No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso, no me interesa, no me interesó demasiado, tuve con mis vínculos en el Bailando, que bastante me quemaron la cabeza, así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengan que ver, y si nadie es contundente en aclararlo y decirlo, lo voy a decir yo, no tengo ningún problema, pero no me jodan con eso".
La cronista del ciclo, conducido por Marcela Tauro, le preguntó si Pedro debería aclarar públicamente la situación. Laurita respondió sin vueltas: "Yo no tengo pelos en la lengua, me cansé, así que yo no tuve, ni tengo, ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en WhatsApp, así que a mí con eso no me pregunten más si ha tenido historias o lo que sea, habrán sido con otras personas, desconozco, no me interesa".
Con tono serio, agregó: "Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver".
La periodista le señaló que no suele mostrarse enojada, a lo que Laurita contestó: "No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo".
Por último, ante la consulta sobre si había hablado con Chaves, fue tajante: "No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara, fin, porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver".
En LAM (América TV) revelaron nuevos detalles sobre la tensión que existe entre Paula Chaves y Laurita Fernández, justo en el mismo momento en que Pedro Alfonso se incorporó a la obra La cena de los tontos.
El ingreso de Alfonso se produjo como reemplazo, ya que Laurita estaba fuera del país por compromisos laborales. Sin embargo, Pepe Ochoa lanzó un comentario que encendió la polémica: "Pedro no se quería cruzar con Laurita". Y agregó: "Es una historia que viene hace un tiempo".
El periodista recordó un episodio que dejó en evidencia la distancia entre ellos: "Hace un tiempo Pedro y Paula fueron a ver a Martín Bossi, Laurita estaba en el escenario, y Pedro y Paula esperaron en la platea a que Laurita se vaya del teatro para bajar a saludar a Bossi". Ochoa fue contundente: "La que tiene el problema es Paula Chaves, esto data de hace años atrás".
La charla derivó en recuerdos del Bailando. Denise Dumas comentó que, cuando Alfonso participaba, se pensó en Laurita como su bailarina, pero finalmente se descartó esa idea. Esa decisión, en medio de rumores y susceptibilidades, habría generado una discusión entre Pedro y Paula, atravesada por los celos.
De esta manera, la historia vuelve a poner sobre la mesa un vínculo cargado de viejas tensiones y actitudes que, con el paso del tiempo, se transformaron en una interna que hoy vuelve a resonar en el mundo del espectáculo.