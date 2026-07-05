Qué tiene que pasar para que Lionel Messi y Erling Haaland se enfrenten en el Mundial

Qué necesita Noruega

El conjunto liderado por Erling Haaland ya selló su clasificación a los cuartos de final tras dar uno de los grandes golpes del campeonato al eliminar a Brasil.

Su siguiente obstáculo será el ganador del cruce entre Inglaterra y México. Si logra imponerse en ese partido, accederá por primera vez en su historia a unas semifinales mundialistas y quedará frente a frente con Argentina, siempre que el campeón del mundo también avance.

Un duelo que todavía espera el fútbol

Si ambos seleccionados cumplen con sus respectivos objetivos, el Mundial 2026 tendrá uno de los partidos más esperados de los últimos años: Lionel Messi contra Erling Haaland.

El posible enfrentamiento reuniría a dos de las máximas figuras del fútbol internacional, representantes de generaciones diferentes. De un lado, el capitán argentino, que transita el que podría ser el último Mundial de su extraordinaria carrera. Del otro, el goleador noruego, una de las principales estrellas del fútbol europeo y el gran referente de una selección que busca escribir la página más importante de su historia.

El choque todavía depende de diversos resultados, pero el cuadro ya dejó abierta una posibilidad que hace apenas unas horas parecía mucho más lejana.