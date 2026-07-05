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Qué tiene que pasar para que Lionel Messi y Erling Haaland se enfrenten en el Mundial

Dos de las grandes figuras del actual certamente podrían cruzarse en el camino rumbo al título. Sin embargo, para llegar a eso, deben concretarse algunos resultados.

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Messi vs. Haaland

Messi vs. Haaland, un duelo posible en la Copa del Mundo (Foto: archivo).

El triunfo de Noruega sobre Brasil modificó el panorama del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026 y abrió la puerta a un escenario que ilusiona a los fanáticos: un posible enfrentamiento entre Lionel Messi y Erling Haaland en las semifinales del torneo.

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Después de la sorpresiva eliminación del seleccionado brasileño, el equipo escandinavo se metió entre los ocho mejores y quedó ubicado en la misma mitad del cuadro que la Selección Argentina. Sin embargo, para que el esperado cruce se concrete todavía deberán cumplirse varios pasos.

El camino que debe recorrer la Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará primero su compromiso de octavos de final frente a Egipto. Si consigue avanzar, tendrá un exigente desafío en cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Colombia y Suiza.

Solo en caso de superar ambas instancias, la Albiceleste obtendrá el pasaje a las semifinales, donde recién podría encontrarse con el seleccionado noruego.

Qué necesita Noruega

El conjunto liderado por Erling Haaland ya selló su clasificación a los cuartos de final tras dar uno de los grandes golpes del campeonato al eliminar a Brasil.

Su siguiente obstáculo será el ganador del cruce entre Inglaterra y México. Si logra imponerse en ese partido, accederá por primera vez en su historia a unas semifinales mundialistas y quedará frente a frente con Argentina, siempre que el campeón del mundo también avance.

Un duelo que todavía espera el fútbol

Si ambos seleccionados cumplen con sus respectivos objetivos, el Mundial 2026 tendrá uno de los partidos más esperados de los últimos años: Lionel Messi contra Erling Haaland.

El posible enfrentamiento reuniría a dos de las máximas figuras del fútbol internacional, representantes de generaciones diferentes. De un lado, el capitán argentino, que transita el que podría ser el último Mundial de su extraordinaria carrera. Del otro, el goleador noruego, una de las principales estrellas del fútbol europeo y el gran referente de una selección que busca escribir la página más importante de su historia.

El choque todavía depende de diversos resultados, pero el cuadro ya dejó abierta una posibilidad que hace apenas unas horas parecía mucho más lejana.

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