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El dulce momento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para celebrar la victoria de Argentina a octavos de final

Tini Stoessel compartió fotos junto a Rodrigo de Paul tras la clasificación de Argentina a octavos de final.

5 jul 2026, 21:46
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tini stoessel y de paul
tini stoessel y de paul

En las últimas horas, Tini Stoessel volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de postales muy especiales junto a Rodrigo de Paul. La cantante pop visitó al futbolista en la concentración de la Selección argentina y dejó ver distintos momentos de la intimidad de la pareja.

A través de una publicación en Instagram, Tini mostró varias imágenes que rápidamente se viralizaron. Entre ellas, se destaca un video dentro de un avión privado, donde se la ve luciendo la camiseta de la Selección mientras canta Hollaback Girl, de Gwen Stefani.

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En otra de las postales, la artista compartió un romántico beso con el jugador. También sumó contenido en sus historias de Instagram, donde publicó otra imagen de De Paul. En ella se lo ve a él arrodillado y a ella enfrente de él con sus manos sobre el rostro del jugador.,

Las publicaciones, cargadas de complicidad y momentos íntimos, rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos, que celebraron la cercanía de la pareja en medio del Mundial.

Cuál fue la llamativa coincidencia entre Rodrigo De Paul y Cami Homs que hizo ruido en Tini Stoessel

Tras la victoria de la Selección argentina frente a Austria, Rodrigo De Paul volvió a mostrarse junto a Tini Stoessel y reforzó las versiones sobre el gran momento que atraviesan como pareja. Como suele suceder cada vez que comparten contenido en redes, la publicación generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

La imagen reflejaba a los dos sonrientes y muy conectados, disfrutando de un instante íntimo después del triunfo de la Albiceleste. Pero lo que terminó captando la atención no fue solo la foto, sino el mensaje que eligió el mediocampista para acompañarla.

De Paul escribió junto a la postal: "con vos es más lindo", acompañado por el emoji de manos formando un corazón. Un gesto romántico que parecía una simple muestra de afecto hacia la cantante, pero que rápidamente abrió la puerta a nuevas interpretaciones.

Las especulaciones surgieron porque, horas antes, Cami Homs había compartido una publicación con una frase muy similar. Desde México, donde pasa unos días de descanso, la modelo subió una foto con José “Principito” Sosa y los cinco chicos que forman su familia ensamblada.

En esa publicación, Homs escribió: "con ustedes todo es más lindo", sumando un corazón rojo. La coincidencia entre ambos mensajes no pasó inadvertida: mientras algunos lo tomaron como una casualidad, otros lo leyeron como una indirecta. Incluso hubo quienes señalaron que la similitud de las frases generó un cruce inesperado de interpretaciones en el que Tini quedó en segundo plano.

     

 

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