El dulce momento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para celebrar la victoria de Argentina a octavos de final

Cuál fue la llamativa coincidencia entre Rodrigo De Paul y Cami Homs que hizo ruido en Tini Stoessel

Tras la victoria de la Selección argentina frente a Austria, Rodrigo De Paul volvió a mostrarse junto a Tini Stoessel y reforzó las versiones sobre el gran momento que atraviesan como pareja. Como suele suceder cada vez que comparten contenido en redes, la publicación generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

La imagen reflejaba a los dos sonrientes y muy conectados, disfrutando de un instante íntimo después del triunfo de la Albiceleste. Pero lo que terminó captando la atención no fue solo la foto, sino el mensaje que eligió el mediocampista para acompañarla.

De Paul escribió junto a la postal: "con vos es más lindo", acompañado por el emoji de manos formando un corazón. Un gesto romántico que parecía una simple muestra de afecto hacia la cantante, pero que rápidamente abrió la puerta a nuevas interpretaciones.

Las especulaciones surgieron porque, horas antes, Cami Homs había compartido una publicación con una frase muy similar. Desde México, donde pasa unos días de descanso, la modelo subió una foto con José “Principito” Sosa y los cinco chicos que forman su familia ensamblada.

En esa publicación, Homs escribió: "con ustedes todo es más lindo", sumando un corazón rojo. La coincidencia entre ambos mensajes no pasó inadvertida: mientras algunos lo tomaron como una casualidad, otros lo leyeron como una indirecta. Incluso hubo quienes señalaron que la similitud de las frases generó un cruce inesperado de interpretaciones en el que Tini quedó en segundo plano.