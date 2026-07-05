La furiosa reacción de Franco Colapinto contra Gasly en Silverstone: "¡Es inaceptable!"

"Vamos, cabeza abajo acá. Ok, amigo, estaba apretado contra vos", respondió Barlow. Pero el argentino insistió en que la maniobra había sido responsabilidad de su compañero.

"¡No, amigo! Se movió en el frenaje. ¿Qué carajo está haciendo? ¡Casi chocamos!". El ingeniero volvió a pedirle que se concentrara en la carrera. "Ok, amigo. Concentrémonos acá. No hay nada que podamos hacer con eso."

La respuesta final de Colapinto dejó en evidencia su bronca. "¡Es inaceptable!"

Una remontada brillante en Silverstone. Más allá del incidente, Colapinto mantuvo un gran ritmo durante toda la carrera y protagonizó una de las mejores remontadas de la jornada.

Tras largar desde la 19ª posición, el piloto argentino avanzó diez lugares para terminar noveno, superando incluso a Gasly, que cruzó la meta décimo luego de perder tiempo por una lenta parada en boxes.

El resultado le permitió sumar dos puntos para Alpine, mientras que su compañero aportó una unidad.

Cómo terminó el GP de Gran Bretaña

La carrera tuvo un desenlace accidentado. El abandono de Max Verstappen provocó el ingreso del Safety Car, mientras que una penalización de cinco segundos a Kimi Antonelli terminó favoreciendo a Colapinto, que ascendió al noveno puesto definitivo.

En la punta, Charles Leclerc consiguió su primera victoria de la temporada tras dominar gran parte de la competencia en Silverstone.

El podio lo completaron George Russell y Lewis Hamilton, aunque la posición del británico quedó bajo revisión por una presunta infracción durante un período de banderas amarillas.

Lo que viene para Colapinto

Después de su destacada actuación en Silverstone, Colapinto tendrá una breve pausa antes de volver a competir. El próximo compromiso del argentino será su participación en el Festival de la Velocidad de Goodwood, donde volverá a conducir el histórico Lotus E20.

Luego, la Fórmula 1 retomará su calendario con el Gran Premio de Bélgica, que se disputará entre el 17 y el 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, una nueva oportunidad para que el piloto de Alpine continúe sumando experiencia y puntos en la máxima categoría.