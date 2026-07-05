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Dos cruces de alto voltaje para cerrar otra jornada mundialista: Brasil vs. Noruega y México contra Inglaterra

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este domingo con dos partidos clave: Brasil enfrenta a Noruega y México se mide con Inglaterra en busca de un lugar en los cuartos de final.

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Dos cruces de alto voltaje para cerrar otra jornada mundialista: Brasil vs. Noruega y México contra Inglaterra

Dos cruces de alto voltaje para cerrar otra jornada mundialista: Brasil vs. Noruega y México contra Inglaterra

La emoción del Mundial 2026 no se detiene y este domingo 5 de julio se completará una nueva jornada de los octavos de final con dos encuentros que prometen espectáculo. Brasil pondrá a prueba su favoritismo frente a Noruega, mientras que México buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Inglaterra, que llega con la obligación de confirmar su condición de candidato. Ambos partidos definirán a nuevos clasificados para los cuartos de final del certamen.

Leé también Marruecos goleó a Canadá y es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026
Marruecos goleó a Canadá y es el primer clasificado a los cuartos. (Foto: Reuters)

Brasil vs. Noruega

Brasil llega a esta instancia tras una sólida primera fase. Luego de igualar con Marruecos en el debut, goleó por 3-0 a Haití y repitió el resultado frente a Escocia para cerrar una destacada fase de grupos. En los dieciseisavos de final debió reaccionar tras comenzar en desventaja ante Japón, pero terminó imponiéndose gracias a un gran segundo tiempo en el que volvió a mostrar todo su potencial ofensivo.

El gran referente del ataque brasileño es Vinicius Júnior, quien atraviesa un gran momento y ya acumula cuatro goles en el torneo, consolidándose como una de las principales figuras del Mundial.

Noruega, por su parte, avanzó tras una campaña con altibajos. Debutó con una contundente victoria por 4-1 sobre Irak, luego superó 3-2 a Senegal y cerró la fase de grupos con una derrota por 4-1 frente a Francia. En la ronda anterior eliminó a Costa de Marfil gracias a un agónico gol de Erling Haaland a los 86 minutos que selló el triunfo por 2-1.

Con Haaland como máxima referencia ofensiva y Martin Ødegaard como conductor del equipo, los europeos intentarán dar uno de los grandes golpes del certamen eliminando a la selección pentacampeona del mundo.

Brasil quiere confirmar su favoritismo y M&eacute;xico va por otro batacazo. &nbsp;(Foto: Reuters).

Brasil quiere confirmar su favoritismo y México va por otro batacazo. (Foto: Reuters).

México vs. Inglaterra

México atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en los Mundiales. El seleccionado azteca ganó sus cuatro partidos, mantiene el arco invicto y viene de eliminar a Ecuador para instalarse entre los 16 mejores. Ahora afrontará su desafío más exigente frente a Inglaterra, con la ilusión de alcanzar unos cuartos de final que históricamente le resultaron esquivos.

Del otro lado estará una Inglaterra que sufrió más de la cuenta para superar a República Democrática del Congo. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso por 2-1 gracias a una destacada actuación de Harry Kane y evitó una eliminación inesperada. Con una plantilla repleta de figuras, los ingleses buscarán ofrecer una versión más convincente para ratificar su condición de candidatos al título y avanzar a la siguiente ronda.

Horario de los partidos del domingo 5 de julio

  • 17:00: Brasil vs. Noruega.
  • 21:00: México vs. Inglaterra.
M&eacute;xico busca hacer historia frente a Inglaterra. (Foto: Reuters)

México busca hacer historia frente a Inglaterra. (Foto: Reuters)

Dónde ver en vivo los partidos del Mundial 2026

Los hinchas de la Selección Argentina cuentan con diferentes alternativas para seguir todos los partidos del Mundial 2026, tanto por televisión como a través de plataformas de streaming.

En televisión abierta, los encuentros de la Albiceleste se pueden ver gratis por TV Pública y Telefe, que transmiten todos los compromisos del seleccionado nacional, además de otros partidos destacados del certamen.

Quienes tengan televisión por cable o satélite también podrán seguir la Copa del Mundo por TyC Sports, que emite todos los partidos de Argentina y una amplia cobertura del torneo, y por DSports, señal que ofrece los 104 encuentros del Mundial 2026.

En cuanto al streaming, las opciones incluyen Disney+ Premium, con una amplia selección de partidos; Paramount+, que transmite la totalidad del torneo; DGO, que permite acceder a la cobertura completa de DSports; y TyC Sports Play, disponible para los abonados de cable que tengan acceso a la plataforma mediante su operador.

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