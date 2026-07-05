Dos cruces de alto voltaje para cerrar otra jornada mundialista: Brasil vs. Noruega y México contra Inglaterra

Con Haaland como máxima referencia ofensiva y Martin Ødegaard como conductor del equipo, los europeos intentarán dar uno de los grandes golpes del certamen eliminando a la selección pentacampeona del mundo.

Brasil quiere confirmar su favoritismo y México va por otro batacazo. (Foto: Reuters).

México vs. Inglaterra

México atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en los Mundiales. El seleccionado azteca ganó sus cuatro partidos, mantiene el arco invicto y viene de eliminar a Ecuador para instalarse entre los 16 mejores. Ahora afrontará su desafío más exigente frente a Inglaterra, con la ilusión de alcanzar unos cuartos de final que históricamente le resultaron esquivos.

Del otro lado estará una Inglaterra que sufrió más de la cuenta para superar a República Democrática del Congo. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso por 2-1 gracias a una destacada actuación de Harry Kane y evitó una eliminación inesperada. Con una plantilla repleta de figuras, los ingleses buscarán ofrecer una versión más convincente para ratificar su condición de candidatos al título y avanzar a la siguiente ronda.

Horario de los partidos del domingo 5 de julio

17:00: Brasil vs. Noruega.

Brasil vs. Noruega. 21:00: México vs. Inglaterra.

México busca hacer historia frente a Inglaterra. (Foto: Reuters)

Dónde ver en vivo los partidos del Mundial 2026

Los hinchas de la Selección Argentina cuentan con diferentes alternativas para seguir todos los partidos del Mundial 2026, tanto por televisión como a través de plataformas de streaming.

En televisión abierta, los encuentros de la Albiceleste se pueden ver gratis por TV Pública y Telefe, que transmiten todos los compromisos del seleccionado nacional, además de otros partidos destacados del certamen.

Quienes tengan televisión por cable o satélite también podrán seguir la Copa del Mundo por TyC Sports, que emite todos los partidos de Argentina y una amplia cobertura del torneo, y por DSports, señal que ofrece los 104 encuentros del Mundial 2026.

En cuanto al streaming, las opciones incluyen Disney+ Premium, con una amplia selección de partidos; Paramount+, que transmite la totalidad del torneo; DGO, que permite acceder a la cobertura completa de DSports; y TyC Sports Play, disponible para los abonados de cable que tengan acceso a la plataforma mediante su operador.