¡Insólito! Detuvieron por error a un hombre que fue a ver la definición del ascenso: pensaron que estaba prófugo

Pero la situación dio un giro inesperado cuando, pasada la noche, Centurión fue puesto en libertad. En sus propias declaraciones, relató: “A la hora de ingresar me piden el DNI por el programa Tribuna Segura y me dicen que tenía un pedido de captura. Me tuvieron detenido dos horas y me trasladaron a la comisaría décima de Rosario. Me pusieron en un chanchero con todos los presos comunes”.

Finalmente, cerca de las diez y media de la noche, fue informado de que todo se debió a una confusión administrativa y que no pesaba sobre él ninguna orden judicial activa.