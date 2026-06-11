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El sorpresivo premio "consuelo" que le dieron al árbitro de Somalia tras ser deportado del Mundial

No pudo entrar a los Estados Unidos por ser somalí. Ni Gianni Infantino pudo hacer nada para remediar el tema. En cambio, por perderse el Mundial 2026, le dieron una suerte de retribución. Aunque deberá esperar un tiempo para que se materialice.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Omar Abdulkadir Artan. El mejor árbitro africano no pudo entrar a los EE.UU. para el Mundial. Pero le dieron un premio consuelo. (Foto: FF)

Omar Abdulkadir Artan. El mejor árbitro africano no pudo entrar a los EE.UU. para el Mundial. Pero le dieron un premio consuelo. (Foto: FF)

Sin jugar un solo minuto, se transformó en una de las personas más conocidas del Mundial 2026 que hoy comienza. No, no estamos hablando de nuestro amigo - así debemos considerarlo los argentinos- Tim Payne de Nueva Zelanda. Se trata de Omar Abdulkadir Artan, de 34 años. Tampoco es jugador. Este somalí de 34 años está considerado el mejor árbitro del continente africano. Y la FIFA lo designó entre los encargados de dirigir alguno - o varios, según su desempeño - del mundial en México, EE.UU. y Canadá.

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Omar Abdulkadir Artan

Pero el servicio de migraciones estadounidense lo frenó, le impidió el ingreso y lo deportó. Entre una confusión con una persona homónima y porque Somalia está en la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibido entrar a los Estados Unidos.

Para él, significó "la" frustración de su carrera profesional. Regresó a su país y lo recibieron como a un héroe. Ahora, acaban de darle otro "mimo en el alma". Desde Europa anunciaron que Omar Abdulkadir Artan, el mejor referí africano será el responsable principal para dirigir un partido épico. Nada menos que la final de la "Supercopa Europea" entre el PSG y el Aston Villa.

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Así es, el ganador de la "Champions League" (PSG) se enfrentarán con el de la UEFA League (Aston Villa).Es decir, si el "Dibu" Martínez no es vendido a la Juventus de Italia, estará en ese partido. Se quedó afuera del Mundial - y de los Estados Unidos - pero, algo es algo. Pero tendrá que esperar que hay un campeón mundial. La final europea se jugará en Salzburgo, Austria, el próximo 12 de agosto.

Sin mundial pero con una final como "consuelo"

Gianni Infantino es una de las personas "más influyentes en el mundo". Es el presidente de la FIFA, la entidad madre del fútbol mundial. Tiene en su seno más países que los que forman parte de las Naciones Unidas. Habla de igual a igual con presidentes, jeques, príncipes, primeros ministros o cualquier persona poderosa no importa en qué rincón del mundo.

Sin embargo, elige muy bien, qué batallas dar. Y entre Donald Trump y el mejor árbitro africano, eligió por el ocupante de la Casa Blanca. Omar Abdulkadir Artan, tuvo que soportar un interrogatorio de 11 horas en el Aeropuerto Internacional de Miami. Aparentemente, confundido con un homónimo de su país, con presunto vínculos con terroristas. Pese a todos sus esfuerzos por explicar que era un árbitro elegido para el Mundial de fútbol, no hubo caso. Lo deportaron.

"Es desafortunado lo que le ocurrió al árbitro de Somalia", dijo Infantino cuando le preguntaron por el caso. "Pero, de nuevo, no lo controlamos todo", dijo y tuvo un final más que polémico: "Quizá a veces también es bueno, ya sabes, simplemente tranquilizarse, relajarse".

Claro que eso no se lo dijo personalmente al pobre de Artan. Regresó a Mogadiscio, la capital de Somalia en donde lo recibieron con honores.

Pocos días más tarde, sonó su celular para recibir un premio "consuelo". La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) lo designó como el elegido para dirigir la final de la "Supercopa Europea", muestra de la muñeca de Infantino para compensar o un capítulo más del enfrentamiento entre Estados Unidos ( la Casa Blanca) y Europa.

Lo cierto es que Omar Abdulkadir Artan será el árbitro de uno de los partidos más atractivos en el mundo a nivel de clubes.

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La final de la supercopa europea, consuelo para el árbitro de Somalia. ¿Seguirá todavía en el club inglés el

La final de la supercopa europea, consuelo para el árbitro de Somalia. ¿Seguirá todavía en el club inglés el "Dibu" Martínez para esa fecha? (Foto: A24.com)

"Primero hay que saber sufrir..."

Como dice el tango "Naranjo en flor", eso es lo que le sucedió al árbitro de Somalia. El mejor referí africano se quedó sin mundial, pero estará el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria para dirigir al PSG de Francia contra el Aston Villa de Inglaterra. Aunque tendrá que esperar que termine el campeonato mundial. Sólo entonces volverán las competencias entre clubes. Y entonces sí, será el momento de "recibir" el "premio consuelo", por culpa de los agentes de migraciones de los Estados Unidos.

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