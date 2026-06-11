El sorpresivo premio "consuelo" que le dieron al árbitro de Somalia tras ser deportado del Mundial

Sin mundial pero con una final como "consuelo"

Gianni Infantino es una de las personas "más influyentes en el mundo". Es el presidente de la FIFA, la entidad madre del fútbol mundial. Tiene en su seno más países que los que forman parte de las Naciones Unidas. Habla de igual a igual con presidentes, jeques, príncipes, primeros ministros o cualquier persona poderosa no importa en qué rincón del mundo.

Sin embargo, elige muy bien, qué batallas dar. Y entre Donald Trump y el mejor árbitro africano, eligió por el ocupante de la Casa Blanca. Omar Abdulkadir Artan, tuvo que soportar un interrogatorio de 11 horas en el Aeropuerto Internacional de Miami. Aparentemente, confundido con un homónimo de su país, con presunto vínculos con terroristas. Pese a todos sus esfuerzos por explicar que era un árbitro elegido para el Mundial de fútbol, no hubo caso. Lo deportaron.

"Es desafortunado lo que le ocurrió al árbitro de Somalia", dijo Infantino cuando le preguntaron por el caso. "Pero, de nuevo, no lo controlamos todo", dijo y tuvo un final más que polémico: "Quizá a veces también es bueno, ya sabes, simplemente tranquilizarse, relajarse".

Claro que eso no se lo dijo personalmente al pobre de Artan. Regresó a Mogadiscio, la capital de Somalia en donde lo recibieron con honores.

Pocos días más tarde, sonó su celular para recibir un premio "consuelo". La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) lo designó como el elegido para dirigir la final de la "Supercopa Europea", muestra de la muñeca de Infantino para compensar o un capítulo más del enfrentamiento entre Estados Unidos ( la Casa Blanca) y Europa.

Lo cierto es que Omar Abdulkadir Artan será el árbitro de uno de los partidos más atractivos en el mundo a nivel de clubes.

uefa supercup La final de la supercopa europea, consuelo para el árbitro de Somalia. ¿Seguirá todavía en el club inglés el "Dibu" Martínez para esa fecha? (Foto: A24.com)

"Primero hay que saber sufrir..."

Como dice el tango "Naranjo en flor", eso es lo que le sucedió al árbitro de Somalia. El mejor referí africano se quedó sin mundial, pero estará el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria para dirigir al PSG de Francia contra el Aston Villa de Inglaterra. Aunque tendrá que esperar que termine el campeonato mundial. Sólo entonces volverán las competencias entre clubes. Y entonces sí, será el momento de "recibir" el "premio consuelo", por culpa de los agentes de migraciones de los Estados Unidos.