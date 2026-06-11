La inquietante predicción de Baba Vanga que se viralizó horas antes del comienzo del Mundial 2026

Quién fue Baba Vanga y por qué son famosas sus predicciones

Baba Vanga fue una vidente y sanadora búlgara que nació en 1911 y falleció en 1996, alcanzando una enorme notoriedad durante el siglo XX. Perdió la visión en su infancia tras sufrir un accidente y, con el paso de los años, comenzó a ser conocida en su región por sus supuestas capacidades de percepción y predicción del futuro.

Su figura creció de manera considerable en los países de Europa del Este durante la etapa de la Guerra Fría, época en la que una multitud de personas acudía a consultarla. Con el auge de la era digital, su nombre se convirtió en un fenómeno global de internet y reaparece recurrentemente cada vez que ocurre un hecho de impacto internacional.

Qué explicación científica hay sobre la "nueva luz en el cielo" en el Mundial

A raíz de la viralización de la teoría, surgieron diversas hipótesis en las redes que vinculan la frase con posibles fenómenos astronómicos, tales como el paso de un meteorito durante el transcurso de la competencia. Con respecto al plano científico, cabe destacar que de momento la comunidad científica no reportó ningún evento extraordinario relacionado con el Mundial. A pesar de la falta de sustento oficial, la historia logró captar la atención del público masivo en la antesala del debut de las selecciones.