En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
MISTERIO Y PREOCUPACIÓN

La inquietante predicción de Baba Vanga que se viralizó horas antes del comienzo del Mundial 2026

Una vieja predicción atribuida a la célebre vidente búlgara volvió a ganar fuerza en las plataformas digitales a poco del inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Qué hay de cierto y qué dice la ciencia al respecto.

Banner Seguinos en google DESK
La inquietante predicción de Baba Vanga que se viralizó horas antes del comienzo del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 genera no solo análisis deportivos, sino también debates inesperados en las plataformas digitales. A escasos días del inicio del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, una profecía atribuida a Baba Vanga volvió a ganar fuerza en las redes sociales y despertó todo tipo de especulaciones en la previa del comienzo del torneo.

Leé también Mundial 2026: las mejores imágenes de la espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 deslumbró en el Estadio Azteca con música, color y figuras internacionales.

La mística que rodea a la reconocida vidente búlgara, fallecida en 1996, suele reactivarse ante acontecimientos de gran magnitud. En esta oportunidad, los usuarios reflotaron una supuesta predicción para este año en la que había anticipado la aparición de una “nueva luz en el cielo” durante un gran evento deportivo de índole mundial. La coincidencia temporal con la máxima cita del fútbol impulsó de inmediato la viralización de teorías que intentan descifrar el significado de sus palabras.

Qué dice la profecía de Baba Vanga sobre el Mundial 2026

La predicción atribuida a Baba Vanga habla de la aparición de una "nueva luz en el cielo" en el marco de un evento deportivo internacional. Debido a la inminencia del torneo norteamericano, miles de usuarios asociaron de inmediato sus dichos con la competencia futbolística. Sin embargo, no existen registros verificables que demuestren que la vidente haya mencionado explícitamente al Mundial 2026 en sus vaticinios.

Los especialistas en la materia aseguran que muchas de las profecías que circulan en internet fueron difundidas años después de su muerte y carecen de fuentes que permitan confirmar su origen real, tratándose habitualmente de reinterpretaciones o atribuciones posteriores.

Quién fue Baba Vanga y por qué son famosas sus predicciones

Baba Vanga fue una vidente y sanadora búlgara que nació en 1911 y falleció en 1996, alcanzando una enorme notoriedad durante el siglo XX. Perdió la visión en su infancia tras sufrir un accidente y, con el paso de los años, comenzó a ser conocida en su región por sus supuestas capacidades de percepción y predicción del futuro.

Su figura creció de manera considerable en los países de Europa del Este durante la etapa de la Guerra Fría, época en la que una multitud de personas acudía a consultarla. Con el auge de la era digital, su nombre se convirtió en un fenómeno global de internet y reaparece recurrentemente cada vez que ocurre un hecho de impacto internacional.

Qué explicación científica hay sobre la "nueva luz en el cielo" en el Mundial

A raíz de la viralización de la teoría, surgieron diversas hipótesis en las redes que vinculan la frase con posibles fenómenos astronómicos, tales como el paso de un meteorito durante el transcurso de la competencia. Con respecto al plano científico, cabe destacar que de momento la comunidad científica no reportó ningún evento extraordinario relacionado con el Mundial. A pesar de la falta de sustento oficial, la historia logró captar la atención del público masivo en la antesala del debut de las selecciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026
Notas relacionadas
¡Comenzó el Mundial! México y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido de la Copa del Mundo
Rating: cuánto midió la apertura del Mundial 2026 con el show destacado de Shakira
El equipo de Luzu podría ser deportado y perderse el Mundial 2026: el motivo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar