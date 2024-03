Inter Miami hizo una nueva oferta por Weigandt: la respuesta de Boca

En una primera instancia, Boca había solicitado un millón de dólares por la ficha del jugador, pero la oferta inicial de la franquicia de David Beckham era de solo 150 mil dólares, una cifra considerada insuficiente por el Xeneize.

Marcelo Weigandt ya recibió el interés del entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, y ha acordado un contrato por cuatro años con el club de Lionel Messi, ofreciéndole un salario significativamente mayor al que percibe actualmente en Boca. Además, el Tata Martino tiene planes de incorporarlo para ocupar el puesto dejado por DeAndre Yedlin tras su transferencia al Cincinnati.

Cuál es la situación de Weigandt y por qué no renueva con Boca

La renovación del contrato de Weigandt fue un tema pendiente en Boca durante algún tiempo, ya que es el único jugador que quedará libre a mitad de año. Las negociaciones comenzaron en paralelo con las de Valentín Barco, ya que ambos son representados por Adrián Ruocco, quien mantiene una relación tensa con la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme.

Aunque las conversaciones se pausaron en un momento, hace algunas semanas el Consejo de Fútbol tomó la decisión de aceptar las condiciones de Weigandt para extender su contrato. Sin embargo, la semana pasada, el jugador expresó su intención de emigrar inmediatamente en una reunión con Marcelo Delgado, evitando quedar libre y buscando dejar dinero y un porcentaje de su pase en el club.

En medio de este proceso, y antes de que se cayera la posibilidad de renovación, el padre de Weigandt publicó en su cuenta de Instagram acusaciones contra la gestión del club por no permitir el crecimiento del lateral. "Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador que en dos meses quedaría libre. O sea que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre echarle la culpa al jugador que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan", expresó.