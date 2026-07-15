La imagen que nadie vio: el golpe de Bellingham al Colo Barco tras la victoria de Argentina

En lo futbolístico, Inglaterra se había puesto en ventaja a los 54 minutos gracias a Anthony Gordon, que aprovechó un desajuste defensivo de Nahuel Molina y definió en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers. A partir de allí, el conjunto inglés retrocedió para defender el resultado y le cedió la iniciativa a Argentina.

El mediocampista inglés también atendió de atrás a Messi sobre el final del partido y hubo cruce con los argentinos. (Foto: Reuters).

La Selección generó varias situaciones claras hasta encontrar el empate. Julián Álvarez exigió dos veces a Jordan Pickford, Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo en el palo y Giuliano Simeone desperdició un mano a mano. Finalmente, a los 85 minutos, Enzo Fernández igualó el marcador con un potente remate cruzado tras una asistencia de Messi.

El Cuti Romero también se cruzó con el mediocampista inglés. (Foto: Reuters).

Ya en tiempo de descuento llegó el golpe decisivo. A los 91 minutos, luego de un disparo de Mac Allister que dio en el poste, Messi volvió a intervenir con un centro desde la derecha y Lautaro Martínez apareció por el segundo palo para convertir el 2-1 definitivo. Inglaterra no pudo reaccionar y, tras nueve minutos de adición, Argentina selló su clasificación a una nueva final del Mundial.