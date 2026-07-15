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La imagen que nadie vio: el golpe de Bellingham al Colo Barco tras la victoria de Argentina

El mediocampista inglés reaccionó con bronca tras la remontada 2-1 de la Selección en las semifinales del Mundial 2026 y le dio un manotazo en la nuca a Valentín Barco después de finalizado el encuentro.

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Mientras los jugadores argentinos se abrazaban

Mientras los jugadores argentinos se abrazaban, Bellingham fue a golpear a Barco. (Foto: Reuters).

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 terminó con un fuerte cruce entre futbolistas de ambos equipos. Apenas el árbitro estadounidense Ismail Elfath marcó el final del encuentro, Jude Bellingham reaccionó con enojo y golpeó en la nuca a Valentín "Colo" Barco, en medio de los festejos de la Albiceleste en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Mientras los jugadores argentinos celebraban la remontada por 2-1, el mediocampista del Real Madrid se acercó al ex Boca y le dio un manotazo en la parte posterior de la cabeza. Barco se dio vuelta de inmediato para encararlo, aunque Nicolás Paz intervino rápidamente y evitó que la situación pasara a mayores.

El clima ya venía caldeado desde el primer tiempo. Lionel Messi y Bellingham protagonizaron un intenso intercambio de palabras tras una jugada en la que el capitán argentino reclamó una infracción no sancionada. Instantes después, Enzo Fernández cometió una falta que derivó en un nuevo tumulto entre jugadores de ambos seleccionados.

Bellingham le reclam&oacute; todas al &aacute;rbitro. (Foto: Reuters).

Bellingham le reclamó todas al árbitro. (Foto: Reuters).

En medio de esa discusión, Bellingham también protestó por un supuesto codazo de Leandro Paredes. Tanto el inglés como Messi fueron a reclamarle al árbitro, que decidió reanudar el juego sin sanciones adicionales. Antes del descanso, ambos volvieron a acercarse al juez para manifestar su disconformidad con algunos fallos.

En lo futbolístico, Inglaterra se había puesto en ventaja a los 54 minutos gracias a Anthony Gordon, que aprovechó un desajuste defensivo de Nahuel Molina y definió en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers. A partir de allí, el conjunto inglés retrocedió para defender el resultado y le cedió la iniciativa a Argentina.

El mediocampista ingl&eacute;s tambi&eacute;n atendi&oacute; de atr&aacute;s a Messi sobre el final del partido y hubo cruce con los argentinos. (Foto: Reuters).

El mediocampista inglés también atendió de atrás a Messi sobre el final del partido y hubo cruce con los argentinos. (Foto: Reuters).

La Selección generó varias situaciones claras hasta encontrar el empate. Julián Álvarez exigió dos veces a Jordan Pickford, Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo en el palo y Giuliano Simeone desperdició un mano a mano. Finalmente, a los 85 minutos, Enzo Fernández igualó el marcador con un potente remate cruzado tras una asistencia de Messi.

El Cuti Romero tambi&eacute;n se cruz&oacute; con el mediocampista ingl&eacute;s. (Foto: Reuters).

El Cuti Romero también se cruzó con el mediocampista inglés. (Foto: Reuters).

Ya en tiempo de descuento llegó el golpe decisivo. A los 91 minutos, luego de un disparo de Mac Allister que dio en el poste, Messi volvió a intervenir con un centro desde la derecha y Lautaro Martínez apareció por el segundo palo para convertir el 2-1 definitivo. Inglaterra no pudo reaccionar y, tras nueve minutos de adición, Argentina selló su clasificación a una nueva final del Mundial.

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