Argentina contra España: cómo está el historial antes de la gran final del Mundial 2026

Argentina llegó a la final luego de eliminar a Inglaterra. (Foto: Reuters)

Los partidos más recordados entre Argentina y España

A lo largo de los años hubo varios amistosos memorables entre ambas selecciones. En 1995, España ganó 2-1 en el Vicente Calderón con goles de Julen Guerrero y Juan Antonio Pizzi, mientras que Ariel "Burrito" Ortega descontó para la Albiceleste.

En 2009, el conjunto dirigido por Vicente del Bosque volvió a imponerse por 2-1, pese al gol de penal convertido por Lionel Messi.

La revancha llegó apenas un año después. En el Monumental, Argentina goleó 4-1 al campeón del mundo con tantos de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero.

El último antecedente entre ambos fue el 27 de marzo de 2018, cuando España goleó 6-1 en Madrid. Isco marcó un hat-trick, mientras que Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas completaron la goleada. Nicolás Otamendi anotó el único gol argentino.

España dejó en le camino a Francia para llegar a su segunda final. (Foto: Reuters)

El historial completo entre Argentina y España

En total, ambas selecciones disputaron 13 partidos oficiales y amistosos.

Balance general:

Argentina: 6 victorias.

España: 6 victorias.

Empates: 2.

La final del Mundial 2026 será la oportunidad perfecta para romper esa igualdad y escribir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más atractivas entre dos campeones del mundo.

Una Finalissima que todavía está pendiente

Más allá de la final del Mundial, Argentina y España todavía tienen un compromiso pendiente: la Finalissima, que debía enfrentar al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa.

El encuentro fue postergado por el contexto internacional derivado del conflicto bélico en Medio Oriente y aún no tiene una nueva fecha confirmada. La definición del Mundial 2026, sin embargo, ofrecerá un duelo de máxima jerarquía entre dos de las mejores selecciones del planeta.