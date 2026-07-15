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Argentina contra España: cómo está el historial antes de la gran final del Mundial 2026

Además del título, el encuentro definirá cuál de las dos selecciones tomará ventaja en una estadística que llega prácticamente igualada tras más de siete décadas de enfrentamientos.

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Messi y Lamine a la final. (Foto: Reuters)

Messi y Lamine a la final. (Foto: Reuters)

La Selección argentina enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un objetivo compartido: sumar una nueva estrella. Además del título, el encuentro definirá cuál de las dos selecciones tomará ventaja en un historial que llega prácticamente igualado tras más de siete décadas de enfrentamientos.

Leé también Banderazo en el Obelisco tras la remontada ante Inglaterra: miles de hinchas celebran el pase de Argentina a la final
Miles de fanáticos se concentraron en el Obelisco para festejar la clasificación al partido decisivo frente a España. (Foto: Reuters)

Argentina y España comenzaron a enfrentarse en 1952, cuando el equipo dirigido por Guillermo Stábile se impuso por 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu gracias a un gol de Ricardo Infante. Un año más tarde, la Albiceleste volvió a ganar, esta vez por 1-0 en el estadio Monumental con un tanto de Ernesto Grillo.

Uno de los grandes protagonistas de los primeros cruces fue José Sanfilippo, quien marcó un doblete en la victoria argentina por 2-0 en 1960. España respondió al año siguiente con un triunfo por 2-0 en Sevilla gracias a los goles de Alfredo Di Stéfano y Luis del Sol.

Hasta el momento, Argentina y España solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo. Fue en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando la Selección argentina ganó 2-1 en Villa Park con dos goles de Luis Artime, en un triunfo que permitió avanzar de ronda. Sesenta años después, volverán a cruzarse en el máximo torneo del fútbol, aunque esta vez con el título mundial en juego.

Argentina llegó a la final luego de eliminar a Inglaterra. (Foto: Reuters)

Argentina llegó a la final luego de eliminar a Inglaterra. (Foto: Reuters)

Los partidos más recordados entre Argentina y España

A lo largo de los años hubo varios amistosos memorables entre ambas selecciones. En 1995, España ganó 2-1 en el Vicente Calderón con goles de Julen Guerrero y Juan Antonio Pizzi, mientras que Ariel "Burrito" Ortega descontó para la Albiceleste.

En 2009, el conjunto dirigido por Vicente del Bosque volvió a imponerse por 2-1, pese al gol de penal convertido por Lionel Messi.

La revancha llegó apenas un año después. En el Monumental, Argentina goleó 4-1 al campeón del mundo con tantos de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero.

El último antecedente entre ambos fue el 27 de marzo de 2018, cuando España goleó 6-1 en Madrid. Isco marcó un hat-trick, mientras que Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas completaron la goleada. Nicolás Otamendi anotó el único gol argentino.

España dejó en le camino a Francia para llegar a su segunda final. (Foto: Reuters)

España dejó en le camino a Francia para llegar a su segunda final. (Foto: Reuters)

El historial completo entre Argentina y España

En total, ambas selecciones disputaron 13 partidos oficiales y amistosos.

Balance general:

  • Argentina: 6 victorias.
  • España: 6 victorias.
  • Empates: 2.

La final del Mundial 2026 será la oportunidad perfecta para romper esa igualdad y escribir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más atractivas entre dos campeones del mundo.

Una Finalissima que todavía está pendiente

Más allá de la final del Mundial, Argentina y España todavía tienen un compromiso pendiente: la Finalissima, que debía enfrentar al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa.

El encuentro fue postergado por el contexto internacional derivado del conflicto bélico en Medio Oriente y aún no tiene una nueva fecha confirmada. La definición del Mundial 2026, sin embargo, ofrecerá un duelo de máxima jerarquía entre dos de las mejores selecciones del planeta.

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