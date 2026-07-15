La emotiva confesión de la mamá de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

Pero más allá de la alegría por el resultado, Celia también describió la enorme carga emocional que significó seguir un partido tan trascendental para toda la familia Messi. "Le digo: '¿Cómo lo viviste?' Nos manda besos para todos. 'Rotos, llorando, tremendo sufrimiento', dice. Le pregunto si habló con Leo, si ya habló con Leo tan rápidamente: 'Sí, obvio', me dice. 'Enseguida me llama. Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido', nos está diciendo Celia Messi en este preciso momento que se tomó el tiempo de estar festejando con la familia", contó.

Las palabras de la madre del capitán reflejan la intensidad con la que se vivió una noche histórica para el fútbol argentino. Mientras millones de hinchas celebraban la victoria en las calles y frente a las pantallas, la familia Messi compartía la misma mezcla de nervios, alivio y felicidad que acompañó a la Selección durante los 90 minutos.

¿Qué mensaje dejó la Selección Argentina después de eliminar a Inglaterra?

Argentina volvió a dejar una huella imborrable en su historia futbolística al imponerse 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sellaron el pasaje a una nueva final. El choque estuvo atravesado por un trasfondo político inevitable: la rivalidad histórica entre ambos países y el recuerdo permanente de la Guerra de Malvinas, lo que le otorgó un matiz especial para los hinchas argentinos.

Con el triunfo asegurado, la alegría se trasladó al campo de juego. Los jugadores se acercaron a la hinchada para compartir el festejo y, encabezados por Giovani Lo Celso, desplegaron una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas", gesto que desató una ovación en las tribunas.

En la transmisión de América Noticias se subrayó la fuerza simbólica de esa imagen y el orgullo que generó en la audiencia. Los periodistas remarcaron que la escena quedará grabada en la memoria colectiva del país. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los más comentados de la jornada. No obstante, también se advirtió que la FIFA mantiene reglas estrictas sobre manifestaciones políticas en sus torneos, lo que podría derivar en consecuencias para la Selección.

La Scaloneta, mientras tanto, ya piensa en el último desafío. La gran final se jugará el próximo domingo a las 16 (hora argentina), cuando el equipo nacional se mida ante España con la ilusión de sumar una nueva estrella a su escudo.