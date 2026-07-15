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La emotiva confesión de la mamá de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, Celia Messi reveló cómo vivió el partido, habló de Leo y emocionó con una sincera confesión.

15 jul 2026, 20:17
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messi y celia
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La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una ola de emociones dentro y fuera de la cancha. Mientras los jugadores celebraban un triunfo histórico frente a Inglaterra, las familias de los protagonistas también vivían un momento inolvidable. Una de las voces más esperadas fue la de Celia Messi, la mamá de Lionel Messi, quien compartió cómo atravesó el partido desde la intimidad de su hogar.

En diálogo con América Noticias, el periodista Dani Ambrosino reveló que logró comunicarse con la madre del capitán argentino apenas finalizó el encuentro y compartió el intercambio en vivo.

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"Tenemos la palabra más esperada en este momento, que es la palabra de la mamá de Leo Messi, Celia Messi, nuevamente hablando aquí en América Noticias", comenzó diciendo Ambrosino.

Luego explicó que le envió a Celia un video del festejo que realizaban en el estudio del programa y contó cuál fue su reacción: "Nos está escribiendo, le mandé el video del festejo nuestro acá en el estudio de América Noticias y lo que me dice es: 'Qué locura, son hermosos, los amo'".

Pero más allá de la alegría por el resultado, Celia también describió la enorme carga emocional que significó seguir un partido tan trascendental para toda la familia Messi. "Le digo: '¿Cómo lo viviste?' Nos manda besos para todos. 'Rotos, llorando, tremendo sufrimiento', dice. Le pregunto si habló con Leo, si ya habló con Leo tan rápidamente: 'Sí, obvio', me dice. 'Enseguida me llama. Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido', nos está diciendo Celia Messi en este preciso momento que se tomó el tiempo de estar festejando con la familia", contó.

Las palabras de la madre del capitán reflejan la intensidad con la que se vivió una noche histórica para el fútbol argentino. Mientras millones de hinchas celebraban la victoria en las calles y frente a las pantallas, la familia Messi compartía la misma mezcla de nervios, alivio y felicidad que acompañó a la Selección durante los 90 minutos.

¿Qué mensaje dejó la Selección Argentina después de eliminar a Inglaterra?

Argentina volvió a dejar una huella imborrable en su historia futbolística al imponerse 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sellaron el pasaje a una nueva final. El choque estuvo atravesado por un trasfondo político inevitable: la rivalidad histórica entre ambos países y el recuerdo permanente de la Guerra de Malvinas, lo que le otorgó un matiz especial para los hinchas argentinos.

Con el triunfo asegurado, la alegría se trasladó al campo de juego. Los jugadores se acercaron a la hinchada para compartir el festejo y, encabezados por Giovani Lo Celso, desplegaron una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas", gesto que desató una ovación en las tribunas.

En la transmisión de América Noticias se subrayó la fuerza simbólica de esa imagen y el orgullo que generó en la audiencia. Los periodistas remarcaron que la escena quedará grabada en la memoria colectiva del país. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los más comentados de la jornada. No obstante, también se advirtió que la FIFA mantiene reglas estrictas sobre manifestaciones políticas en sus torneos, lo que podría derivar en consecuencias para la Selección.

La Scaloneta, mientras tanto, ya piensa en el último desafío. La gran final se jugará el próximo domingo a las 16 (hora argentina), cuando el equipo nacional se mida ante España con la ilusión de sumar una nueva estrella a su escudo.

     

 

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