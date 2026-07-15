Valu Cervantes mostró su reacción al triunfo de Argentina ante Inglaterra tras ser duramente criticada

Qué había dicho Valentina Cervantes

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Valentina Cervantes quedó en el centro de la polémica por una declaración que no pasó desapercibida. La pareja de Enzo Fernández habló sobre la histórica rivalidad entre ambos países y sorprendió al revelar que no deja que su hijo participe del tradicional canto "El que no salta es un inglés", una frase que rápidamente generó un fuerte debate en las redes sociales.

En diálogo con Aire de Santa Fe, la influencer explicó que su postura está relacionada con que Benjamín, el hijo que tiene con el mediocampista, nació en Inglaterra. "A mí me pasa que Benja nació allá. Así que nada, no lo dejamos saltar tampoco", expresó. Además, contó que su hija Olivia también tiene un vínculo especial con ese país: "Ella dice 'es donde yo vivo'. Son niños, lo hablan desde el lado inocente, así que para ellos también es raro el partido".

Más allá de la controversia, Cervantes aseguró que toda la familia vive con mucha ilusión el presente de la Selección y elogió el trabajo del plantel dirigido por Lionel Scaloni. También admitió que el duelo frente a Inglaterra tenía un significado especial porque llevan tres años viviendo allí gracias a la carrera de Enzo en el Chelsea. "Es un país que nos dio mucho, tenemos familia, pero obvio la pica está igual. Va a ser un partido increíble", concluyó.