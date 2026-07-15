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Valu Cervantes mostró su reacción al triunfo de Argentina ante Inglaterra tras ser duramente criticada

Tras las fuertes críticas que recibió por sus dichos sobre el canto "El que no salta es un inglés", Valentina Cervantes mostró cómo vivió el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra.

15 jul 2026, 20:46
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Valu Cervantes mostró su reacción al triunfo de Argentina ante Inglaterra tras ser duramente criticada

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En la previa de la semifinal del Mundial, Valentina Cervantes quedó envuelta en una fuerte controversia luego de afirmar que no permitiría que su hijo se sumara al tradicional canto "El que no salta es un inglés", ya que el pequeño nació en Europa. Sus dichos generaron un intenso debate en las redes sociales y provocaron una catarata de cuestionamientos por parte de los usuarios.

Horas más tarde, el panorama fue muy distinto. Tras la victoria de la Selección Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, con Enzo Fernández como autor del empate parcial y una de las figuras del encuentro, la pareja del mediocampista compartió un emotivo video en el que rompió en llanto por la clasificación a la final.

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"Gracias, Dios", escribió visiblemente conmovido. En la foto que compartió, se lo ve sosteniendo un rosario entre sus manos y mostrándolo a cámara como una forma de expresar su profunda fe y agradecimiento por el momento que estaba viviendo.

La felicidad es total en la familia Fernández-Cervantes luego de una jornada inolvidable que terminó con la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial, esta vez, frente a España.

Qué había dicho Valentina Cervantes

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Valentina Cervantes quedó en el centro de la polémica por una declaración que no pasó desapercibida. La pareja de Enzo Fernández habló sobre la histórica rivalidad entre ambos países y sorprendió al revelar que no deja que su hijo participe del tradicional canto "El que no salta es un inglés", una frase que rápidamente generó un fuerte debate en las redes sociales.

En diálogo con Aire de Santa Fe, la influencer explicó que su postura está relacionada con que Benjamín, el hijo que tiene con el mediocampista, nació en Inglaterra. "A mí me pasa que Benja nació allá. Así que nada, no lo dejamos saltar tampoco", expresó. Además, contó que su hija Olivia también tiene un vínculo especial con ese país: "Ella dice 'es donde yo vivo'. Son niños, lo hablan desde el lado inocente, así que para ellos también es raro el partido".

Más allá de la controversia, Cervantes aseguró que toda la familia vive con mucha ilusión el presente de la Selección y elogió el trabajo del plantel dirigido por Lionel Scaloni. También admitió que el duelo frente a Inglaterra tenía un significado especial porque llevan tres años viviendo allí gracias a la carrera de Enzo en el Chelsea. "Es un país que nos dio mucho, tenemos familia, pero obvio la pica está igual. Va a ser un partido increíble", concluyó.

     

 

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