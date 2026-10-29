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El futbolista que perdió a su familia en el terremoto de Venezuela contó cómo lo ayudaron Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

El futbolista cordobés que perdió a su esposa y sus dos hijos en un terremoto en Venezuela, reveló la ayuda que recibió del excapitán de la selección y su esposa. El gesto solidario de la pareja nunca había trascendido públicamente.

La ayuda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que emocionó a Lucas Trejo. (Foto: archivo) 

La ayuda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que emocionó a Lucas Trejo. (Foto: archivo) 

Lucas Trejo, el futbolista cordobés que perdió a su esposa y a sus dos hijos durante el terremoto ocurrido en junio en Venezuela, compartió un emotivo testimonio sobre los días más difíciles de su vida. En medio de su relato, sorprendió al revelar la ayuda que recibió de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, un gesto solidario que hasta ahora no había trascendido públicamente.

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 (Foto: EFE)

Durante una entrevista con Marcelo Palacios en Radio La Red, el jugador recordó las dramáticas jornadas posteriores al desastre natural y destacó el acompañamiento de dos instituciones deportivas, especialmente el Inter Miami, que se involucró para asistirlo cuando había perdido prácticamente todo.

"Hay dos clubes que me ayudaron mucho, presencialmente: uno fue Monagas (NdeR: había jugado allí), de Venezuela, pero el otro fue el Inter Miami, el club donde hoy tiene los ojos puestos el mundo futbolístico. Fue el club que más presente se hizo cuando pasó todo lo del terremoto, estoy hablando de que tuvimos tres días al lado de un edificio entre los escombros con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado, no había bebida, no había comida. Éramos un grupo de mis amigos de aproximadamente entre 15 y 30 personas que estábamos ahí todo el día", reveló.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Trejo contó que Antonela Roccuzzo fue una de las primeras personas que se movilizó para ayudarlo. Según explicó, la esposa de Lionel Messi gestionó el envío de elementos esenciales para que él y sus allegados pudieran permanecer cerca del lugar de la tragedia.

El futbolista aseguró que la asistencia permitió instalar un campamento y garantizar alimentos, bebidas y conexión a Internet en una zona donde los servicios básicos habían quedado interrumpidos.

"Y la primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, emocionalmente, fue Antonela Roccuzzo con su fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, para que nunca nos falte la bebida, no nos faltaba la comida, la alimentación, tuvimos Internet, pudimos hacer como una carpa para quedarnos a dormir. Realmente se hizo muy presente y es algo que yo no me voy a olvidar nunca", afirmó en el programa de Marcelo Palacios en Radio La Red.

La colaboración de Roccuzzo fue especialmente significativa para Trejo, quien atravesaba el dolor por la pérdida de su familia mientras intentaba afrontar las consecuencias materiales y emocionales del terremoto.

El gesto de Inter Miami y Lionel Messi que emocionó al futbolista

La ayuda no terminó con la asistencia inicial. Trejo relató que, cuando logró regresar a Córdoba, recibió una nueva muestra de solidaridad de parte de personas vinculadas al Inter Miami, el equipo estadounidense donde juega Lionel Messi. El encargado de acercarle esa colaboración fue Bochi Hoyos, hijo del entrenador Guillermo Hoyos, quien mantenía vínculos con integrantes del club.

"Luego de eso al tercer día, cuarto día, séptimo día que yo llego a Córdoba, se hace presente el Bochi Hoyos, hijo de Guillermo Hoyos, entrenador del Inter que estuvo hasta hace poco. Él es amigo y está trabajando allá. Tengo mucha gente conocida ahí que todo esto les pegó mucho. Y él llega con dos maletas de ropa, una maleta me la enviaban los trabajadores del Inter de Miami con cosas que habían comprado para mí, como había quedado sin nada, y también habían juntado un dinero para enviarme por si lo necesitaba, y es un gesto que para mí fue hermoso en ese momento", describió.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando descubrió que una de las valijas había sido enviada personalmente por Lionel Messi. En su interior había prendas de vestir y zapatillas del capitán argentino, que decidió colaborar con Trejo mientras disputaba una competencia internacional. El jugador cordobés destacó que no se trató únicamente de un mensaje de apoyo, sino de una acción concreta en un momento en el que necesitaba ayuda.

"Muchos te mandan condolencias y te mandan un mensaje de ánimo, pero pocos son los que hacen algo. Entonces quiero resaltar eso. Y la otra maleta me la enviaba Leo Messi, con cosas que eran ropa de él, zapatillas de él y me la enviaba en este momento tan difícil, jugaba el Mundial, pero aún así, con esta noticia, él se hizo presente y realmente quería resaltarlo públicamente, porque es asombroso la calidad humana que hay en ese club", afirmó.

Trejo explicó que decidió contar públicamente lo sucedido porque quería reconocer la solidaridad que recibió de Messi, Antonela y los trabajadores del Inter Miami, quienes lo acompañaron sin buscar exposición mediática.

"Espero pronto poder ir, darles un abrazo y agradecerles a cada uno de los que tuvo ese gesto para conmigo. Es asombroso que el mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y también en ese momento para toda mi familia, así que quería resaltarlo públicamente y agradecérselo en este espacio que me están dando", cerró Trejo.

(Foto: lucastrejo_lt/Instagram)

(Foto: lucastrejo_lt/Instagram)

Los homenajes de Monagas y Deportivo Táchira a Lucas Trejo

Al momento del terremoto, Lucas Trejo jugaba en Sport Marítimo de La Guaira, institución del fútbol venezolano a la que había llegado después de pasar por otros equipos del país. Entre sus anteriores clubes se encuentran Deportivo Táchira y Monagas, dos instituciones que también decidieron acompañarlo públicamente después de la tragedia familiar.

Durante octubre, ambos equipos organizaron homenajes en sus respectivos estadios, donde el futbolista argentino recibió plaquetas y camisetas como muestras de reconocimiento y solidaridad. Los actos se sumaron a las distintas expresiones de apoyo que Trejo recibió desde el mundo del fútbol, en una historia que ahora también permitió conocer el gesto solidario que tuvieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

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