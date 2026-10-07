La confesión de Valentina Cervantes sobre el profundo llanto de Enzo Fernández en la despedida de Messi

El particular momento fue comentado este miércoles en Desayuno Americano (América TV), donde compartieron las declaraciones que Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, brindó a Radio La Red (AM 910) acerca de la reacción del futbolista.

La influencer y expareja del mediocampista contó que, de alguna manera, ya esperaba que el jugador se emocionara profundamente ante la despedida de Messi. “Ya lloró cuando Leo hizo el posteo. Me imaginé que iba a llorar”, explicó Valentina, en referencia a la publicación que el capitán había realizado previamente al partido anunciando su despedida de la Selección.

Pero además, Cervantes reveló qué conversación había mantenido con el padre de sus hijos antes de que ingresara al campo de juego para disputar el encuentro frente a Benín. Sus palabras estuvieron relacionadas justamente con la importancia del momento que estaba a punto de vivir el futbolista junto al máximo referente del seleccionado.

“Hablé antes del partido y le dije que es algo que no se iba a olvidar nunca, que lo disfrute”, contó Valentina Cervantes sobre el mensaje que le transmitió a Enzo Fernández antes del comienzo del partido.

Finalmente, aquello que había anticipado terminó sucediendo. Con el encuentro ya terminado, Lionel Messi tomó el micrófono para despedirse y el mediocampista no pudo ocultar sus sentimientos. Visiblemente conmovido, Enzo Fernández rompió en llanto mientras el capitán cerraba una noche inolvidable con la camiseta de la Selección Argentina.

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Cuál fue el rating de la sentida emocionante despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo movilizó a los hinchas, sino que también provocó un fuerte impacto en la televisión. La expectativa por el último partido del capitán frente a Benín comenzó a reflejarse en las mediciones incluso antes del inicio.

En la previa, Telefe lideraba con 22.8 puntos de rating, mientras que TyC Sports registraba 9.1. Sin embargo, con la salida de los equipos al campo y los himnos, la audiencia volvió a subir: la señal de aire llegó a 27.6 puntos y el canal deportivo alcanzó los 11.

Pero el gran salto se produjo una vez que comenzó el partido. Durante los primeros minutos ante Benín, Telefe llegó a 33.9 puntos y TyC Sports marcó 12.8.

De esta manera, entre ambas transmisiones se rozaron los 47 puntos de rating, confirmando una vez más el enorme interés que despierta Messi cada vez que se pone la camiseta de la Selección Argentina.