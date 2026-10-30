A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENAMORADOS

Emilia Mernes habló como nunca de su relación con Duki: planes de casamiento y lo que más los une

La cantante Emilia Mernes se refirió a la posibilidad de boda con Duki y el buen momento que atraviesan como pareja. "Somos muy compañeros", remarcó.

30 oct 2026, 11:30
Emilia Mernes habló como nunca de su relación con Duki: planes de casamiento y lo que más los une

Emilia Mernes habló como nunca de su relación con Duki: planes de casamiento y lo que más los une

Emilia Mernes habló como nunca de su relación con Duki: planes de casamiento y lo que más los une

Emilia Mernes habló como nunca de su relación con Duki: planes de casamiento y lo que más los une

Emilia Mernes y Duki llevan casi seis años juntos y atraviesan por un gran momento como pareja. Por primera vez, la cantante se refirió a la posibilidad de casarse, dejando abierta la puerta a esa posibilidad en caso que su novio se lo proponga.

"Estoy en pareja hace mucho tiempo y uno empieza a proyectar también en el amor. Hace cinco años y medios ya que salimos, vamos para 6, largo", indicó la artista en su visita al estudio de Sería Increíble por el streaming de Olga.

Leé también

Así fue el festejo íntimo de Emilia Mernes por sus 30 años junto a Duki, amigos y familia

Así fue el festejo íntimo de Emilia Mernes por sus 30 años junto a Duki, amigos y familia

Emilia dio su punto de vista en cuanto a la posibilidad de casarse con Duki: "Me encantaría pero los dos también estamos con muchas cosas, los dos estamos haciendo un proyecto cada uno y tenemos que estar alineados y los dos sabemos cuándo será el momento, ya encontraremos algún hueco para hacerlo", se sinceró.

Sin embargo, la artista que cumplió 30 años hace unos días dejó en claro que le gustaría dar ese paso en caso que su novio se lo diga: "Si le nace la propuesta yo recontra feliz. Siento que la gente imagina que él va a bajar de un helicóptero y no somos tan ostentosos, es mucho más sencillo".

Cómo es el vínculo de Emilia Mernes y Duki

En su visita al ciclo que conduce Nati Jota, Emilia Mernes dio detalles de su vínculo con Duki y cómo nació el flechazo entre los dos apenas se conocieron.

"La primera vez que nos dimos un beso como que nunca más nos separamos. Fue algo así, instantáneo: química, piel. Es la mejor persona del mundo, somos muy compañeros", destacó la cantante.

Y remarcó sobre los tiempos que comparten juntos pese a sus agendas laborales: "Obvio los dos tenemos vidas a full pero siento que lo que nos une mucho es que los dos vivimos de lo mismo y nos entendemos pero sí es una vida muy sencilla. Disfrutamos de las cosas simples".

"Es romántico y cariñoso, muy presente y detallista. Me cuida mucho. Ayer me saqué una foto con mi papá y con él y son los dos hombres que me cuidan y me dan seguridad, esas cosas me conmueven", concluyó emocionada al hablar de su novio y colega.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Emilia Mernes Duki

Lo más visto