Emilia Mernes habló como nunca de su relación con Duki: planes de casamiento y lo que más los une

Cómo es el vínculo de Emilia Mernes y Duki

En su visita al ciclo que conduce Nati Jota, Emilia Mernes dio detalles de su vínculo con Duki y cómo nació el flechazo entre los dos apenas se conocieron.

"La primera vez que nos dimos un beso como que nunca más nos separamos. Fue algo así, instantáneo: química, piel. Es la mejor persona del mundo, somos muy compañeros", destacó la cantante.

Y remarcó sobre los tiempos que comparten juntos pese a sus agendas laborales: "Obvio los dos tenemos vidas a full pero siento que lo que nos une mucho es que los dos vivimos de lo mismo y nos entendemos pero sí es una vida muy sencilla. Disfrutamos de las cosas simples".

"Es romántico y cariñoso, muy presente y detallista. Me cuida mucho. Ayer me saqué una foto con mi papá y con él y son los dos hombres que me cuidan y me dan seguridad, esas cosas me conmueven", concluyó emocionada al hablar de su novio y colega.