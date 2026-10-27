El nuevo capitán tomó la palabra: Cuti Romero eligió al heredero de la 10 de Messi en la Selección Argentina

“En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”, aclaró Romero con contundencia, despejando cualquier especulación.

Cómo evaluó Cuti Romero el legado de Messi y los criterios del Balón de Oro

A la hora de repasar el adiós de la Pulga del seleccionado nacional, el referente ratificó su admiración absoluta hacia la figura del capitán: “Después de su retiro no volvimos a hablar. Hablamos cuando estuvimos en la Selección juntos y obviamente que sigue siendo raro. Sacando que soy argentino y que lo admiro muchísimo, me pongo a analizarlo como alguien que ve fútbol y para mí es el jugador más grande de toda la historia”.

Por último, antes de conocerse la consagración de Harry Kane con el galardón, Cuti opinó sobre las votaciones del Balón de Oro y el Súper Balón de Oro, expresando sus reservas sobre los parámetros de elección actuales: “Hoy en día el premio es un poco marketing y se lo darán al que más seguidores tenga en Instagram capaz, ja. En el último tiempo se creó que el que gane la Champions League o el Mundial tendría que ganarlo, pero lo que hace y genera él no se lo he visto a nadie”. Y al ser consultado sobre a quién le entregaría la estatuilla sin contar al rosarino, sentenció: “A Messi. Aunque no se pueda se lo doy”.