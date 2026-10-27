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El nuevo capitán tomó la palabra: Cuti Romero eligió al heredero de la 10 de Messi en la Selección Argentina

Cuti Romero asumió la capitanía de la Selección Argentina y eligió a su candidato para heredar el dorsal número 10 de Messi.

Cuti Romero asumió la capitanía de la Selección Argentina y eligió a su candidato para heredar el dorsal número 10 de Messi.

Cuti Romero asumió la capitanía de la Selección Argentina y eligió a su candidato para heredar el dorsal número 10 de Messi.

Cristian "Cuti" Romero brindó su primera entrevista formal tras asumir el brazalete de capitán de la Selección Argentina luego del retiro internacional de Lionel Messi. En un mano a mano con Los Edul, el marcador central se refirió al peso histórico que rodea al icónico dorsal que vistieron referentes como Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y el propio rosarino, revelando quién es su candidato predilecto para asumir la emblemática camiseta '10'.

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En primera instancia, el referente defensivo reconoció la magnitud de la casaca: “Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer”.

Acto seguido, el defensor central dio el nombre de su elegido para portar la camiseta de la Albiceleste: “Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene el suyo seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él”. Entre risas, confesó además que ya mantuvo charlas con el delantero de Calchín al respecto: “Se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya”, aunque aclaró que el plantel cuenta con múltiples alternativas de jerarquía.

Qué dijo Cuti Romero sobre las conspiraciones en la final del Mundial 2026

Durante la charla, el cordobés tampoco esquivó los rumores y versiones que circularon en las plataformas digitales tras la final de la Copa del Mundo disputada frente a España, donde el seleccionado argentino finalizó como subcampeón tras caer en el partido decisivo.

“En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”, aclaró Romero con contundencia, despejando cualquier especulación.

Cómo evaluó Cuti Romero el legado de Messi y los criterios del Balón de Oro

A la hora de repasar el adiós de la Pulga del seleccionado nacional, el referente ratificó su admiración absoluta hacia la figura del capitán: “Después de su retiro no volvimos a hablar. Hablamos cuando estuvimos en la Selección juntos y obviamente que sigue siendo raro. Sacando que soy argentino y que lo admiro muchísimo, me pongo a analizarlo como alguien que ve fútbol y para mí es el jugador más grande de toda la historia”.

Por último, antes de conocerse la consagración de Harry Kane con el galardón, Cuti opinó sobre las votaciones del Balón de Oro y el Súper Balón de Oro, expresando sus reservas sobre los parámetros de elección actuales: “Hoy en día el premio es un poco marketing y se lo darán al que más seguidores tenga en Instagram capaz, ja. En el último tiempo se creó que el que gane la Champions League o el Mundial tendría que ganarlo, pero lo que hace y genera él no se lo he visto a nadie”. Y al ser consultado sobre a quién le entregaría la estatuilla sin contar al rosarino, sentenció: “A Messi. Aunque no se pueda se lo doy”.

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