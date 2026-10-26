El jugador inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

Los diez primeros de la votación del Balón de Oro

Harry Kane

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

Rodri

Lionel Messi

Khvicha Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Michael Olise

Fabián Ruiz

Los premios más destacados de la gala del Balón de Oro

Entre los argentinos nominados, Lautaro Martínez quedó dentro de los 22 mejores jugadores del ranking, mientras que Emiliano Martínez no consiguió el Trofeo Yashin al mejor arquero.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro por tercera vez en su carrera, luego de sus consagraciones en 2021 y 2022. Antes de dejar el Barcelona a principios de año, la futbolista conquistó la UEFA Women’s Champions League y el tricampeonato local. Durante la temporada disputó 53 partidos, convirtió 26 goles y brindó 15 asistencias.

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera, tras las consagraciones de 2021 y 2022. (Foto: Reuters).

La mexicana Charlyn Corral fue la máxima goleadora de la temporada 2025/26 en el fútbol femenino, con 36 tantos para Pachuca. Además, se convirtió en la primera representante de México en recibir un premio en una gala del Balón de Oro.

El París Saint-Germain fue elegido como el mejor equipo masculino, luego de ganar la Ligue 1 y conseguir el bicampeonato de la Champions League. En el fútbol femenino, el reconocimiento fue para el Barcelona, que conquistó la Primera División, la Copa de la Reina y la Champions League.

El delantero francés del PSG recibió el premio al mejor equipo masculino en representación del club, que conquistó la Ligue 1 y la Champions League. (Foto: Reuters).

En los premios individuales, Unai Simón y Cata Coll recibieron los trofeos Yashin a los mejores arqueros de las categorías masculina y femenina, respectivamente. Por otro lado, Bukayo Saka obtuvo el Premio Sócrates por su labor social y humanitaria.

El entrenador de la selección española ganó por primera vez el premio al mejor técnico del fútbol masculino, tras conquistar la Eurocopa 2024 y la Nations League 2022/23. (Foto: Reuters).

En cuanto a los entrenadores, Luis de la Fuente fue distinguido como el mejor técnico del fútbol masculino, mientras que Pere Romeu recibió el premio correspondiente a la categoría femenina por su trabajo al frente del Barcelona.