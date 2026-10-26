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RECONOCIMIENTO

El jugador inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

El delantero inglés Harry Kane se impuso en la 70° edición de la entrega del premio, que se realizó en Londres. Lautaro Martínez quedó entre los 22 mejores del ranking y Emiliano Martínez no pudo quedarse con el Trofeo Yashin.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026. (Foto: Reuters).

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026. (Foto: Reuters).

Harry Kane se consagró ganador del Balón de Oro 2026 en la ceremonia que se realizó este lunes en Londres, Inglaterra. El delantero del Bayern Múnich fue distinguido tras una temporada en la que convirtió 73 goles y se consolidó como uno de los máximos anotadores del fútbol mundial.

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Lionel Messi 

El atacante inglés se impuso en una edición en la que también aparecían entre los principales candidatos Lamine Yamal y Kylian Mbappé. El español, además, ganó el Trofeo Kopa 2026, que distingue al mejor futbolista menor de 21 años, y repitió el logro que había conseguido en 2024 y 2025.

Por su parte, Lionel Messi no asistió a la gala y permaneció en Estados Unidos para afrontar los próximos compromisos con el Inter Miami. El astro argentino se ubicó en el quinto lugar de la votación.

Los diez primeros de la votación del Balón de Oro

  • Harry Kane
  • Kylian Mbappé
  • Lamine Yamal
  • Rodri
  • Lionel Messi
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Ousmane Dembélé
  • Erling Haaland
  • Michael Olise
  • Fabián Ruiz

Los premios más destacados de la gala del Balón de Oro

Entre los argentinos nominados, Lautaro Martínez quedó dentro de los 22 mejores jugadores del ranking, mientras que Emiliano Martínez no consiguió el Trofeo Yashin al mejor arquero.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro por tercera vez en su carrera, luego de sus consagraciones en 2021 y 2022. Antes de dejar el Barcelona a principios de año, la futbolista conquistó la UEFA Women’s Champions League y el tricampeonato local. Durante la temporada disputó 53 partidos, convirtió 26 goles y brindó 15 asistencias.

Alexia Putellas gan&oacute; el Bal&oacute;n de Oro femenino por tercera vez en su carrera, tras las consagraciones de 2021 y 2022. (Foto: Reuters).

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera, tras las consagraciones de 2021 y 2022. (Foto: Reuters).

La mexicana Charlyn Corral fue la máxima goleadora de la temporada 2025/26 en el fútbol femenino, con 36 tantos para Pachuca. Además, se convirtió en la primera representante de México en recibir un premio en una gala del Balón de Oro.

El París Saint-Germain fue elegido como el mejor equipo masculino, luego de ganar la Ligue 1 y conseguir el bicampeonato de la Champions League. En el fútbol femenino, el reconocimiento fue para el Barcelona, que conquistó la Primera División, la Copa de la Reina y la Champions League.

El delantero franc&eacute;s del PSG recibi&oacute; el premio al mejor equipo masculino en representaci&oacute;n del club, que conquist&oacute; la Ligue 1 y la Champions League. (Foto: Reuters).

El delantero francés del PSG recibió el premio al mejor equipo masculino en representación del club, que conquistó la Ligue 1 y la Champions League. (Foto: Reuters).

En los premios individuales, Unai Simón y Cata Coll recibieron los trofeos Yashin a los mejores arqueros de las categorías masculina y femenina, respectivamente. Por otro lado, Bukayo Saka obtuvo el Premio Sócrates por su labor social y humanitaria.

El entrenador de la selecci&oacute;n espa&ntilde;ola gan&oacute; por primera vez el premio al mejor t&eacute;cnico del f&uacute;tbol masculino, tras conquistar la Eurocopa 2024 y la Nations League 2022/23. (Foto: Reuters).

El entrenador de la selección española ganó por primera vez el premio al mejor técnico del fútbol masculino, tras conquistar la Eurocopa 2024 y la Nations League 2022/23. (Foto: Reuters).

En cuanto a los entrenadores, Luis de la Fuente fue distinguido como el mejor técnico del fútbol masculino, mientras que Pere Romeu recibió el premio correspondiente a la categoría femenina por su trabajo al frente del Barcelona.

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