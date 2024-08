La emoción de Marcelo Gallardo en su vuelta a River: "Parece que nunca me fui"

Live Blog Post

Gallardo, sobre el proceso para volver a River

"A partir de que se empezó a mencionar la posibilidad me mandaron mensajes. Por mi momento personal, no esperaba una vuelta en este momento. Yo sabía que no había que jugar con la impaciencia de la gente. Los medios de comunicación generaron algo que no era ni por asomo la realidad. Estaba en un momento de mi vida en el que tenía que pensar un montón de cosas. Jorge me contó hacia dónde queríamos ir. Ahí pensé que era lo mejor asumir este compromiso, que es un desafío muy grande. Tiene mucho que ver con cómo nos preparamos", expresó.

"Es un club que cada día crece más. Quiero sentir esa energía que sentí hace años. Estoy bien y con muchísimas ganas. A veces está bueno salir y mirar la situación desde afuera. Uno no ve lo que está pasando cuando estás adentro. Por ahí se hacían algunas bien y otras mal e íbamos igual. Pero de afuera te das cuenta de cosas. Haberme ido un año de mi vida y hacer un reacondicionamiento personal me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Ahí dije: 'Si tengo que volver, tiene que ser al 100'", continuó.