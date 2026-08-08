Lionel Messi viaja a la Argentina tras la muerte de su padre: cómo será la despedida de Jorge Messi

A través de un comunicado firmado por su director médico, el doctor Carlos Mackey, la institución médica informó que "cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs".

De esta manera, el texto oficial precisó que el deceso se produjo durante la madrugada del sábado y no el viernes por la noche, como había trascendido inicialmente mediante versiones periodísticas.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", continuó el mensaje.

Por último, desde la institución aclararon que no se brindarán detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.