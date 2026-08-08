Lionel Messi viaja a la Argentina tras la muerte de su padre: cómo será la despedida de Jorge Messi

Lionel Messi se encuentra en vuelo rumbo a la Argentina para regresar a Rosario y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.
Tras el fallecimiento de su padre, Lionel Messi emprendió viaje desde Miami rumbo a Rosario.
Tras el fallecimiento de su padre, Lionel Messi emprendió viaje desde Miami rumbo a Rosario.
Lionel Messi se encuentra en vuelo rumbo a la Argentina para regresar a Rosario y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.
Según informó A24, el futbolista arribaría a su ciudad natal entre las 20 y las 20.30, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos. En principio, la familia no realizaría una ceremonia velatoria pública y buscaría transitar las próximas horas en la intimidad, lejos de la exposición mediática.
Trascendió además que el cuerpo de Jorge Messi será inhumado en el cementerio Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez. Por el momento, los detalles y el horario de la ceremonia se mantienen bajo reserva.
El Sanatorio Centro de Rosario confirmó este sábado la muerte de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.
A través de un comunicado firmado por su director médico, el doctor Carlos Mackey, la institución médica informó que "cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs".
De esta manera, el texto oficial precisó que el deceso se produjo durante la madrugada del sábado y no el viernes por la noche, como había trascendido inicialmente mediante versiones periodísticas.
"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", continuó el mensaje.
Por último, desde la institución aclararon que no se brindarán detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.