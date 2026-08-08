Qué medidas tomó la AFA para los partidos de fútbol por la muerte de Jorge Messi

“El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi”, señaló la entidad.

En el mismo mensaje, además d las medidas anunciadas, se señaló que Claudio Tapia, los integrantes del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel Messi, sus hermanos, familiares y seres queridos.