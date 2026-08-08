Qué medidas tomó la AFA para los partidos de fútbol por la muerte de Jorge Messi

Luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una serie de medidas para homenajearlo durante los partidos que se disputen desde este sábado.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado tras la muerte de Jorge Messi y expresó sus condolencias a Lionel Messi y a toda su familia. Además, anunció una serie de disposiciones para los próximos partidos de todas las categorías.
Luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una serie de medidas para homenajearlo durante los partidos que se disputen desde este sábado.
Luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una serie de medidas para homenajearlo durante los partidos que se disputen desde este sábado.
La entidad resolvió que se realice un minuto de silencio antes de todos los encuentros de las distintas categorías del fútbol argentino. Además, futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros deberán utilizar brazaletes negros en señal de duelo.
Como parte del homenaje, la AFA también estableció que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14 de agosto.
Tras la confirmación del fallecimiento, la AFA publicó un comunicado titulado “Profundo dolor”, en el que expresó sus condolencias a Lionel Messi y sus seres queridos.
“El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi”, señaló la entidad.
En el mismo mensaje, además d las medidas anunciadas, se señaló que Claudio Tapia, los integrantes del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel Messi, sus hermanos, familiares y seres queridos.