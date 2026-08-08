En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
AFA
Jorge Messi
Homenaje

Qué medidas tomó la AFA para los partidos de fútbol por la muerte de Jorge Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado tras la muerte de Jorge Messi y expresó sus condolencias a Lionel Messi y a toda su familia. Además, anunció una serie de disposiciones para los próximos partidos de todas las categorías.

Banner Seguinos en google DESK
Luego de conocerse la muerte de Jorge Messi

Luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una serie de medidas para homenajearlo durante los partidos que se disputen desde este sábado.

Luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una serie de medidas para homenajearlo durante los partidos que se disputen desde este sábado.

Leé también Jorge Messi y la servilleta que cambió la historia de Lionel Messi para siempre
Lionel Messi junto a su padre, Jorge Messi, quien fue una figura clave durante los primeros pasos de su carrera y en su llegada al Barcelona. 

La entidad resolvió que se realice un minuto de silencio antes de todos los encuentros de las distintas categorías del fútbol argentino. Además, futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros deberán utilizar brazaletes negros en señal de duelo.

Como parte del homenaje, la AFA también estableció que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

El comunicado de la AFA por la muerte de Jorge Messi

Tras la confirmación del fallecimiento, la AFA publicó un comunicado titulado “Profundo dolor”, en el que expresó sus condolencias a Lionel Messi y sus seres queridos.

El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi”, señaló la entidad.

En el mismo mensaje, además d las medidas anunciadas, se señaló que Claudio Tapia, los integrantes del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel Messi, sus hermanos, familiares y seres queridos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AFA Jorge Messi Messi Muerte
Notas relacionadas
Lionel Messi viaja a la Argentina tras la muerte de su padre: cómo será la despedida de Jorge Messi
Furia en la prensa inglesa por la decisión de AFA de homenajear el triunfo de la Selección Argentina
Escándalo: la FIFA abrió expedientes a la AFA y a tres futbolistas de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar