Las imágenes de la última aparición publica de Jorge Messi junto a su hijo Lionel Messi

Como acostumbraban, ambos eligieron mantenerse alejados de las cámaras y conservaron el perfil bajo que siempre los caracterizó. Por eso, tras conocerse la muerte de Jorge, aquellas imágenes adquirieron un valor especial y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Meses después, durante el Mundial 2026, la situación familiar de los Messi volvió a quedar expuesta públicamente. Luego de marcar su primer gol en la victoria ante Argelia, Lionel protagonizó una celebración cargada de emoción y terminó entre lágrimas.

La escena sorprendió a los fanáticos y generó una pregunta inmediata: ¿qué había detrás de la angustia del capitán argentino? Después del partido, fue el propio Messi quien explicó que estaba atravesando un momento complicado a nivel personal.

Más tarde trascendió que Jorge Messi atravesaba un delicado momento de salud, aunque también se conoció que estaba evolucionando favorablemente. Finalmente, Lionel pudo completar el Mundial sin inconvenientes, tuvo actuaciones memorables y llevó a la Selección argentina hasta la final.

Ahora, tras conocerse su fallecimiento, la última aparición pública de Jorge Messi vuelve a ocupar un lugar central. La escena junto a Celia Cuccittini, acompañando a su hijo desde uno de los palcos durante aquella noche de noviembre de 2025, se convirtió en uno de los últimos recuerdos públicos del padre del campeón argentino.

Cuál fue el emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a Leo Messi tras conocerse la muerte de su padre

La dolorosa noticia que golpeó este sábado a Lionel Messi generó una inmediata ola de mensajes de apoyo para el capitán de la Selección argentina. Tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Horacio Messi, Marcelo Tinelli tuvo un gesto especial con el futbolista y le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales.

Jorge Messi falleció durante la mañana del sábado mientras permanecía internado en la Clínica Centro de Rosario, donde atravesaba desde hacía tiempo una dura enfermedad. En medio de la conmoción, distintas figuras cercanas al mundo del fútbol y del espectáculo expresaron su acompañamiento a la familia.

Entre ellas estuvo Marcelo Tinelli, quien no quiso dejar pasar el difícil momento que atraviesa Lionel Messi. El conductor, que además es un reconocido admirador del jugador, eligió sus historias de Instagram para compartir una extensa reflexión dedicada al astro argentino.

Con un fondo negro y letras blancas, Tinelli comenzó su mensaje con una frase que reflejó la dificultad de encontrar palabras ante una pérdida de semejante magnitud: "Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy sólo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar".

Luego, el conductor hizo referencia a la huella que dejan los padres en la vida de sus hijos y buscó transmitirle su acompañamiento a Messi: "Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos".

En la misma publicación, Marcelo Tinelli destacó el orgullo que Jorge Messi habría sentido por el camino recorrido por su hijo. "Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo", expresó.

Pero además de las palabras de consuelo, Tinelli eligió recordar al padre de Lionel Messi desde un lugar personal y afectivo. Así, evocó algunos de los momentos que compartió con la familia del futbolista, entre ellos una particular noche vinculada a uno de los momentos más importantes de la carrera de Leo.

"Me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge. Imborrable en mi corazón, la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022", recordó.

Finalmente, el conductor cerró su mensaje con un abrazo a la distancia para Lionel Messi, su madre, sus hermanos y el resto de sus seres queridos: "Te acompaño de corazón. Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz".

Con ese emotivo mensaje, Marcelo Tinelli acompañó públicamente a Lionel Messi en medio del profundo dolor provocado por la pérdida de su padre.