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Los cuatro récords Guinness que rompió Messi tras su doblete ante Austria en el Mundial 2026

El capitán argentino marcó los dos goles de la victoria que clasificó a la Selección a los 16avos de final y alcanzó nuevas marcas históricas en las Copas del Mundo.

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Los récords que quebró Messi. (Fuente: Reuters).

Los récords que quebró Messi. (Fuente: Reuters).

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en su carrera. El capitán de la Selección argentina marcó los dos goles en el triunfo por 2 a 0 ante Austria, resultado que aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, y además fue reconocido por Guinness World Records por haber alcanzado cuatro récords en una misma jornada.

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Reuters

El rosarino había llegado al encuentro igualado con el alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 goles ambos. Aunque comenzó la noche con un penal fallado, tuvo revancha antes del descanso y luego selló la victoria en el tramo final del partido.

Con ese doblete alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y quedó solo en la cima de la tabla histórica de artilleros. A partir de esa actuación, Guinness World Records publicó un listado con las cuatro marcas que rompió el capitán argentino.

Primer récord: máximo goleador de la historia de los Mundiales

El primer registro corresponde a la cantidad de goles convertidos en Copas del Mundo. Gracias a sus dos tantos ante Austria, Messi llegó a 18 conquistas y superó la marca que compartía con Miroslav Klose.

La cifra lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales masculinos y le permitió seguir ampliando una carrera repleta de récords.

Con sus 18 goles superó también a la brasileña Marta, máxima goleadora de la historia de los Mundiales femeninos con 17 tantos, y pasó a ser el futbolista con más goles en Copas del Mundo considerando tanto las competencias masculinas como femeninas.

Sin embargo, Guinness no contabilizó ese logro como una categoría independiente y lo incluyó dentro del récord de máximo goleador de los Mundiales.

Segundo récord: el futbolista con más partidos disputados

La presencia de Messi frente a Austria también le permitió ampliar otra marca histórica. El capitán alcanzó los 28 partidos jugados en Mundiales y quedó como el futbolista con más presencias en la historia del torneo.

El recorrido comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Tercer récord: el jugador con más victorias en la Copa del Mundo

La victoria de Argentina sobre Austria también tuvo impacto en otra estadística. Messi llegó a 18 triunfos en Mundiales y se transformó en el jugador con más partidos ganados en la historia de la competición.

La marca fue construida a lo largo de sus seis participaciones mundialistas y refleja la continuidad de la Selección argentina entre los principales protagonistas del torneo durante las últimas dos décadas.

Cuarto récord: el futbolista con más minutos jugados

El último reconocimiento destacado por Guinness tiene relación con el tiempo acumulado dentro del campo de juego.

Con los minutos disputados frente a Austria, Messi alcanzó los 2.489 minutos en Mundiales y se convirtió en el jugador con mayor cantidad de tiempo en cancha en la historia de la competencia.

La marca histórica que quedó fuera del listado de Guinness

Además de los cuatro récords reconocidos oficialmente por Guinness World Records, Messi consiguió otra marca destacada durante la jornada.

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