La tierna dedicatoria de Chyno Agostini a Marixa Balli que emocionó a Nazarena Vélez

Cuánto midió Pasión de Sábado con Marixa Balli

Después de 24 años, Marixa Balli volvió a ponerse al frente de Pasión de Sábado y tuvo una jornada especial en la pantalla de América TV. La artista ocupó temporalmente el lugar de Marcela Baños, quien se encuentra de vacaciones, y compartió la conducción con Alejandro Beltzer.

La presencia de la Cachaca era uno de los principales atractivos de la emisión y se hizo notar desde el comienzo. Entre música en vivo, invitados y distintos números artísticos, la conductora volvió a encontrarse con un escenario que fue parte de una etapa importante de su carrera.

La expectativa por su retorno también quedó reflejada en las mediciones de audiencia. El ciclo logró superar ampliamente a El Nueve, que aparecía como su rival directo durante la tarde.

Según los datos de Ibope, el momento de mayor audiencia llegó a las 16.18, cuando la propuesta de América alcanzó los 2 puntos. En ese mismo instante, El Nueve registraba 0,2, mientras que Telefe y El Trece disputaban el primer puesto con 4,3 y 4,4, respectivamente.

Así, la vuelta de Balli dejó un balance positivo para el canal del cubo, tanto por la repercusión de su presencia como por el desempeño que consiguió la emisión en las mediciones.