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La tierna dedicatoria de Chyno Agostini a Marixa Balli que emocionó a Nazarena Vélez

Chyno Agostini hizo su presentación en Pasión de Sábado y protagonizó un cálido encuentro con Marixa Balli que emocionó a su mamá Nazarena Vélez.

15 ago 2026, 22:15
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La tierna dedicatoria de Chyno Agostini a Marixa Balli que emocionó a Nazarena Vélez

En su primer programa como reemplazo de Marcela Baños al frente de Pasión de Sábado (América TV), Marixa Balli recibió a Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez, y ambos protagonizaron un emotivo momento en vivo.

La relación de amistad entre la Cachaca y el cantante se remonta a varios años, por lo que el encuentro estuvo cargado de afecto y recuerdos. Tras su presentación en el ciclo, Balli no dudó en dedicarle unas cálidas palabras al joven artista y destacar tanto su crecimiento profesional como el acompañamiento de su madre.

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"Me encanta la carrera que estás haciendo con tanto sacrificio, pasión, profesionalismo, el talento que tenés y esa madre que amo. Te amo, Nazarena Vélez, porque es excelente mamá. Sé lo que te apoya", expresó la conductora.

Minutos después, la angelita reaccionó al posteo que América TV realizó en Instagram sobre la presentación de su hijo y el especial vínculo que mantiene con la referente de música tropical: "Chynete Marixa".

Cuánto midió Pasión de Sábado con Marixa Balli

Después de 24 años, Marixa Balli volvió a ponerse al frente de Pasión de Sábado y tuvo una jornada especial en la pantalla de América TV. La artista ocupó temporalmente el lugar de Marcela Baños, quien se encuentra de vacaciones, y compartió la conducción con Alejandro Beltzer.

La presencia de la Cachaca era uno de los principales atractivos de la emisión y se hizo notar desde el comienzo. Entre música en vivo, invitados y distintos números artísticos, la conductora volvió a encontrarse con un escenario que fue parte de una etapa importante de su carrera.

La expectativa por su retorno también quedó reflejada en las mediciones de audiencia. El ciclo logró superar ampliamente a El Nueve, que aparecía como su rival directo durante la tarde.

Según los datos de Ibope, el momento de mayor audiencia llegó a las 16.18, cuando la propuesta de América alcanzó los 2 puntos. En ese mismo instante, El Nueve registraba 0,2, mientras que Telefe y El Trece disputaban el primer puesto con 4,3 y 4,4, respectivamente.

Así, la vuelta de Balli dejó un balance positivo para el canal del cubo, tanto por la repercusión de su presencia como por el desempeño que consiguió la emisión en las mediciones.

     

 

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